中港最快下月通關　零售消費股點揀好？　黃敏碩﹕可留意周大福

有報道指出中港兩地最快於下月通關，屆時香港旅客進入內地而毋須隔離，惟只可以在廣東省內活動，深圳亦成為唯一通關口岸。消息刺激一眾與零售及消費相關股份上揚，其中莎莎國際（0178）揚5.8%；周生生（0116）升4.2%。



今日一眾零售及消費股上揚，投資者應如何揀股？寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，可以選擇從事銷售鐘錶等高端消費品的企業如周大福（1929），該公司本身在內地業務表現亦較理想。至於另一間從事鐘錶銷售的東方表行（0398），近期股價表現亦較硬淨。

反而從事化妝品銷售的上市公司，卻受到單價及行業入場門檻等因素影響。他指出有不少企業或品牌已設有電商業務，對從事化妝品銷售企業帶來影響，因此要留意相關企業能否改善業務發展模式。若投資者已有一定回報，可以考慮先行減持部份持股。

早前有投資評級機構看好本港收租物業業主的租務前景。談及收租股時，黃敏碩指出領展（0823）股價已反彈一陣子，並指出可以多留意太古地產（1972）及九倉置業（1997）等零售物業比重較高的股份。

稱恒地及新世界質素皆不俗

恒地剛以508億元投得中環商業地王。（恒地提供）

至於地產股前景，他亦指出本港地產股股價多較資產淨值存折讓，政府最新推出的土地政策亦未見有太大影響；新地（0016）及新世界（0017）兩間地產發展商近期租務收入亦有增長。

恒地（0012）剛以508億元投得中環商業地王，預料整個項目投資額達630億元。黃敏碩認為市場人士或會關注該項目，會否對公司財務狀況或帶來影響，可是項目能帶來租務收益，以及認為可留意該公司在中環整體發展。他指出恒地及新世界皆為不俗的地產股，前者更是一隻具指標的本港地產股，後者則在內地積極發展之餘，在本港亦有理想賣樓收益。投資者可留意新世界未來會否在趁低價吸納新項目。