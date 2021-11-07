918速變死殻緣由　做刁安全系數爆燈　卻遭港交所彈弓手？｜刁佬

上回講到2016年「918」由原大股東黃德順先生轉手至「國能香港」（即張金兵的上一手），是「918」走向沉淪的開始。今日大家都可以輕易事後孔明說公司遲早出事，但當時怕且沒太多人估到這家從事「大宗能源及資源商品貿易投資」的「國能香港」莫講話一點作為也沒有，反而極速玩死一隻殼。

按收購文件披露，「國能香港」的背後自然人股東是劉芳和劉全耀，關於他們的詳情不多，但如肯花點時間在網上搜索一下，不難看出「國能」和「劉芳」經常與另外兩個關鍵字「華信」和「葉簡明」連成一起。提起華信老闆葉簡明，很自然會想到我們特區前民政事務局局長何志平。

說來傷感，何醫生早幾年就是因在華信旗下的「香港中華能源基金會」從事「國民外交」工作，而在美國出事。看網上資料，葉簡明喜作海外投資，對捷克尤情有獨鍾，風光時曾在當地收購銀行、啤酒廠、出版社，甚至是足球隊。如果如果如果 (重要的事要講三次) 「國能香港」真的和葉簡明有關，那就解釋到為何「918」會隔山打牛買入一家位於十萬八千里外的布拉格酒店。

而考慮到案發時間，何志平是2017年於美國出事，葉簡明則是2018年被相關部門調查，假如假如假如（重要的事不但要講三次，還要轉個字眼講多三次）「國能香港」真的和葉簡明有關，「國能香港」莫財到要於2018年8月賣盤給張金兵這事就相當合情合理。當然這些都是刁佬大胆猜測，如有雷同，實屬巧合。

現在看來，「國能香港」在香港的資本操作是悲壯的，因為他們主政期內就只做了一樁交易。遺憾的是，這是一樁失敗的交易。更更更遺憾的是，這還是樁失敗到「有手尾跟」的交易。雖然刁佬常說借殼上市涉及風險，操作上絶對要Handle with Care，但今次「國能香港」一開車即炒車，「瀨嘢」來說也算登峰造極，刁佬難免要交代多兩句。

國能香港曾就收購布拉格酒店項目諮詢聯交所。（資料圖片）

收購前已向港交所「探路」

有追開這專欄的朋友，都知借殼上市最怕踩中「RTO」這地雷，如何有效應對，刁佬就不贅了，有興趣的朋友可重溫早前《拆解借殼上市地雷陣 港交所㩒一個制 新主唔死一身散》一文。主要重點有二： (i) 放進來的新業務不可太大件；及 (ii) 新舊業務交替不可操之過急，除非新舊業務性質相近。

918當時九成八的收入來自服裝產品銷售，買酒店（無論是位於沙頭角還是布拉格）都是絶對牛頭不搭馬咀的收購，可收購公告卻滿有信心的說收購酒店是加強集團「物業投資」板塊，雖然這板塊只佔整體收入可憐的百份之二。好喇，就算給你成功把收購說成是擴展現有業務，但這收購相對集團來說規模不少，是Major Transaction，需要小心處理。

一路說來，你可能會認為這大股東喜揸大膽車，其實唔係，他做這呢單刁前，做了一件安全系數爆燈的事，這事甚至安全爆燈到一般老闆不會花錢做，那就是交易前事先諮詢聯交所是否RTO（反向收購上市；Reverse TakeOver，簡稱RTO）才做！太「星島好兒童」了吧？聯交所及後於2017年11月通知集團說這交易不是RTO，但短短一個月後，聯交所又改變說法指這交易是RTO。喂，官老爺，你跳出又跳入，玩嘢乎？刁佬下文再續。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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