張高波﹕冀滴灌通能在未來10年　讓1億人走上共同富裕之路

《香港01》聯同「巨子ICON」於2021年11月11日合辦首屆「金融科技前瞻研討會」，以「FinTech - 探尋下一個十年」為主題，檢視正處於金融科技2.0而邁向3.0過渡階段的中國如何通過A、B、C、D四大技術（AI -人工智能、Blockchain - 區塊鏈、Cloud - 雲計算和Data - 數據）來提升傳統金融效率、解決傳統金融行業痛點，以及如何為初創企業帶來新機遇，繼而探討能真正改寫金融業及創科界基本面的條件與如何處理FinTech的風險控制與信息安全等課題。

滴灌通集團創始人兼副主席張高波便講及滴灌通如何讓國際資本與內地為數眾多的小微企業連接起來。同時希望滴灌通能促使內地上百萬的小微企，年收入達到百萬元；以及讓1億人走上共同富裕之路。

《香港01》聯同「巨子ICON」於2021年11月11日合辦首屆「金融科技前瞻研討會」，以「FinTech - 探尋下一個十年」為主題。（羅國輝攝）

他先問及目前世界上尚有哪些領域資本未進入？其後指出內地小微企業特別是服務是從事服務業的小微企業，便是資本尚未進入的領域，並且屬龐大的藍海市場。無論是餐飲或是理髮或零售服務業，小微企業皆有參與。內地政策亦相當支持消費行業發展。可是目前國際資本卻未有進入。

那麼國際資本目前如何分享內地服務行業發展？張高波指出其中一方法便是購買已上市的服務業公司股票。可是能夠上市的公司數目較少，結果股票是非常昂貴，並且要承擔較高的風險。可是亦國際資本亦缺乏渠道，以參與服務業小微企業發展。

滴灌通集團創始人兼副主席張高波指出，滴灌通期望在未來10年，將100萬間小微企的年收入，達到100萬元（人民幣‧下同），及希望讓1,000萬名在小微企的労動者，年收入可達10萬元或以上，以及1億人可以走上共同富裕之路。這便是滴灌通的ESG目標。（羅國輝攝）

滴灌通將資本與小微企連接起來

至於是否有方法以分享龐大的服務業小微企業發展？他指出透過滴灌通讓國際資本與內地小微企業連接起來。

雖然內地小微企業發展為藍海市場，但是卻有不少問題要考慮，包括哪裡去找小微企？而小微企本身數目及分散。同時相關數據如何取得，以及如何對相關企業進行投資？他指出有關問題內地有能力解決，因為中國在推動數碼化是非常成功，其深度亦超出其他國家，並以在客戶於餐廳點餐的過程為例，當客戶在手機點餐時，已即時將訂單直接傳發到廚房，期間食材的消耗情況亦會傳送到供應商。由於各間小微企皆身處於一個生態系統，所以只要找到一間核心企業，便可以找到同邊的小微企業。若投資者希望投資在相關小微企業，便可以透過滴灌通，讓國際大型資本可以進入這個龐大的藍海市場。

共同富裕是讓大批人富起來

在談及環境﹑社會及企業管治（ESG）時，張高波指出在滴灌通成立之初已有社會責任的目標，又指出內地正希望實踐共同富裕，便是要讓一大批人富起來。目前內地有不少小微企有出色的店長或營運者，如一名出色的店長可以營運3至4間店。希望通過滴灌通讓店長們帶來更多人來經營，以達到共同富裕的目標。

他又指出滴灌通期望可以在未來10年，將100萬間小微企的年收入，達到100萬元（人民幣‧下同），及希望讓1,000萬名在小微企的労動者，年收入可達10萬元或以上，以及1億人可以走上共同富裕之路。這便是滴灌通的ESG目標。