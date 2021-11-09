Nike與Jordan Brand搶先為元宇宙鋪路　虛擬世界正與時裝世界接洽

【虛擬世界時尚】隨著Facebook宣布將會投資$100億美元發展元宇宙 （Metaverse），並將公司名字改為「Meta」後，整個市場也高度關注其發展。雖然整個建築時間需要10至15年，但出現財力雄厚的投資者和大型科技企業參與，自然引發商家們的強烈興趣，更成為熱門詞。最近Nike與Jordan Brand也相繼提前佈局，提交了7個虛擬商標申請。



上月Facebook正式改名為「Meta」（Getty）

Metaverse是由「Meta」與「Verse」所組成，meta源自希臘語超越 （Beyond）的意義，Verse直接解作為宇宙，中文大多都翻譯為「元宇宙」，是指一個完全虛擬的世界。最早在1992年尼爾．史蒂芬森（Neal Stephenson）出版的科幻小說《潰雪 Snow Crash》，近30年後再次成為熱絡單詞。Facebook執行長馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）更直言：「Metaverse是世界網路的後繼者。」如此聲勢浩大，自然各企業也想跟隨時代的步伐，搶先佔有地盤。

上月已先後出現７個新虛擬商標申請。（USPTO）

根據美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）的公開資料顯示，Nike連續2日向當局提交了7個虛擬商標申請，包括Nike與Jordan Brand多個標誌性Logo，當中更包括最出名的口號「JUST DO IT」。其申請涵蓋鞋類、服裝、頭飾、眼鏡、袋款、運動器材、藝術品、玩具和配件，可用於在線和在線虛擬世界。簡單點說就是為虛擬世界的出品預先準備，避免日後有人士以商標專利賺錢。起初有不少人士推測，此舉動是Nike為了NFT（non-fungible tokens）發展，不過期後發現Nike正在籌備數位與虛擬設計團隊，出現「虛擬鞋類材質設計師」（Virtual Material Designer of Footwear）與其他虛擬設計的職位需求，明顯是向著虛擬商品化方向，同時商標專門律師 Josh Gerben更公開指出：「明顯是對元宇宙概念的一種認可」

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Nike與Jordan Brand作出如此前瞻性的行動，會否有其他國際性運動或是時尚品牌跟隨呢？不過就算不是為元宇宙作準備，品牌步向虛擬世界已經是大勢所趨。近年在歐美地區火熱的《大逃殺》類別作品《要塞英雄 Fortnite》，以網上遊戲的單位，就曾與多個時尚品牌合作，推出不少聯乘的虛擬商品。當中2019年《Fortnite》就與Jordan Brand合作，打造虛擬Air Jordan 1，來到今年7月時，又再邀請NBA球星LeBron James合作，推出Nike LeBron 19，可見Nike早就有計劃地向虛擬世界進發。另外《Fortnite》亦先後與Travis Scott、Balenciaga及KAWS等等合作，要知道《Fortnite》的美國電子遊戲開發公司Epic Games，本身就是相當積極開發元宇宙的單位之一，其負責人斯韋尼（Tim Sweeney）就多次在公開場合談及元宇宙的遠景。

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大家千萬別以為Nike與Jordan Brand向著元宇宙發展，就會放鬆實體世界的進程，最近依然有著不少注目聯乘作，除了Supreme、Off-White與Travis Scott之外，還有自家作品。始終元宇宙的發展需要10-15年的時間，不過在正式進入元宇宙之前，時裝世界與虛擬世界的融合，依然充滿未知與發展空間，當中有著大量變數，大家繼續期待各界的發展動向吧。