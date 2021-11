Nike與Jordan Brand搶先為元宇宙鋪路　虛擬世界正與時裝世界接洽

【虛擬世界時尚】隨著Facebook宣布將會投資$100億美元發展元宇宙 (Metaverse),並將公司名字改為「Meta」後,整個市場也高度關注其發展。雖然整個建築時間需要10至15年,但出現財力雄厚的投資者和大型科技企業參與,自然引發商家們的強烈興趣,更成為熱門詞。最近Nike與Jordan Brand也相繼提前佈局,提交了7個虛擬商標申請。



上月Facebook正式改名為「Meta」(Getty)

Metaverse是由「Meta」與「Verse」所組成,meta源自希臘語超越 (Beyond)的意義,Verse直接解作為宇宙,中文大多都翻譯為「元宇宙」,是指一個完全虛擬的世界。最早在1992年尼爾.史蒂芬森(Neal Stephenson)出版的科幻小說《潰雪 Snow Crash》,近30年後再次成為熱絡單詞。Facebook執行長馬克・祖克柏(Mark Zuckerberg)更直言:「Metaverse是世界網路的後繼者。」如此聲勢浩大,自然各企業也想跟隨時代的步伐,搶先佔有地盤。

上月已先後出現7個新虛擬商標申請。(USPTO)

根據美國專利及商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)的公開資料顯示,Nike連續2日向當局提交了7個虛擬商標申請,包括Nike與Jordan Brand多個標誌性Logo,當中更包括最出名的口號「JUST DO IT」。其申請涵蓋鞋類、服裝、頭飾、眼鏡、袋款、運動器材、藝術品、玩具和配件,可用於在線和在線虛擬世界。簡單點說就是為虛擬世界的出品預先準備,避免日後有人士以商標專利賺錢。起初有不少人士推測,此舉動是Nike為了NFT(non-fungible tokens)發展,不過期後發現Nike正在籌備數位與虛擬設計團隊,出現「虛擬鞋類材質設計師」(Virtual Material Designer of Footwear)與其他虛擬設計的職位需求,明顯是向著虛擬商品化方向,同時商標專門律師 Josh Gerben更公開指出:「明顯是對元宇宙概念的一種認可」

+ 2

Nike與Jordan Brand作出如此前瞻性的行動,會否有其他國際性運動或是時尚品牌跟隨呢?不過就算不是為元宇宙作準備,品牌步向虛擬世界已經是大勢所趨。近年在歐美地區火熱的《大逃殺》類別作品《要塞英雄 Fortnite》,以網上遊戲的單位,就曾與多個時尚品牌合作,推出不少聯乘的虛擬商品。當中2019年《Fortnite》就與Jordan Brand合作,打造虛擬Air Jordan 1,來到今年7月時,又再邀請NBA球星LeBron James合作,推出Nike LeBron 19,可見Nike早就有計劃地向虛擬世界進發。另外《Fortnite》亦先後與Travis Scott、Balenciaga及KAWS等等合作,要知道《Fortnite》的美國電子遊戲開發公司Epic Games,本身就是相當積極開發元宇宙的單位之一,其負責人斯韋尼(Tim Sweeney)就多次在公開場合談及元宇宙的遠景。

+ 9

大家千萬別以為Nike與Jordan Brand向著元宇宙發展,就會放鬆實體世界的進程,最近依然有著不少注目聯乘作,除了Supreme、Off-White與Travis Scott之外,還有自家作品。始終元宇宙的發展需要10-15年的時間,不過在正式進入元宇宙之前,時裝世界與虛擬世界的融合,依然充滿未知與發展空間,當中有著大量變數,大家繼續期待各界的發展動向吧。