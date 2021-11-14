中期業績「穿煲」　918即中RTO地雷　港交所出手不手軟｜刁佬

上回講到聯交所跳出又跳入，一個月前明明跟你說收購布拉格酒店不是RTO﹙反向收購上市﹚，一個月後又瞬間反口，這如不是「玩嘢」，就是靠害。「玩嘢」呢，是肯肯定的了，但不是聯交所「玩嘢」，是公司「玩嘢」，要把事情說個明白，就要從「918」於2017年8月向聯交所就收購交易是否RTO提諮詢說起。

兩關鍵問題 事後被指「反口」

當時聯交所問了公司兩個關鍵問題：第一，「918」現有業務是否可持續發展？第二， 完成收購後，「918」現有業務會否變得無關重要。老實講，這兩條都是基本問題，聯交所就是怕你借殼上市做得太粗暴，掛羊頭賣狗肉賣到連羊頭也不掛上一個。

刁佬早幾回講過，聯交所與業內人士雙方在殼股市場互有攻守十幾年，問問題的和答問題的早有基本默契，情況就如你老婆半夜三更搖醒你問外邊有無第二個，你只可以答「無」，最多加多句「豬豬，最愛是你」，才可相安無事繼續大覺瞓。這種衍生自「現代教育」的答題技巧你知，我知，「918」班大哥都知，所以面對聯交所的提問，公司自然十分得體的向人家保證現有業務「掂過碌蔗」，新收購完成後亦不會令公司現有業務變得無關重要。

好！既然你說外頭無女人，聯交所就信你，並裁定酒店收購交易並不構成RTO。誰想到這邊你才說山盟海誓情愛永不變，半個月後出半年報，竟然爆出你家主營服飾出口業務正面對重重挑戰，經營環境嚴峻，導致收入大跌。這跌幅還不是三成，不是五成， 也不是七成，而是誇張到無朋友的九成九！無錯，案情可謂相當惡劣，情節亦非常嚴重，這已不單單是掛羊頭賣狗肉沒羊頭的小事，而是怕你不知咱有狗肉賣，還要在門口掛幅「玉林狗肉好補身」橫額作招徠，這太欺負人了吧？既然你做初一，我就做十五，聯交所當即反口說你是RTO，這就合乎劇情發展了。

國能國際資產（0918）主要從事成衣及運動服裝產品採購、分包、市場推廣及銷售以及物業投資業務，誰不知突購布拉格酒店，原本業觔盈利大跌九成九，即被聯交所裁定酒店收購交易屬RTO。（網上圖片）

制裁公司及執董 情節曝光

講到這裏，你可會疑惑，公司跟聯交所的諮詢文書並非公開文件，刁佬何解對案情瞭如指掌？無他，只因聯交所就此「知情不報」事件太火太恨太傷心，及後於2020年7月向公司和一執行董事作出了公開制裁，「奇幻」情節才被公諸於世。

不知大家會否覺得聯交所今次有點認真，有點兇狠？但想來如果給人家公開駡兩句便可完事，還算好運，要知道誤導監管機構可以坐監，尤其是當聯交所根據《證券及期貨條例》第384條向你拿文件（相關的書信要求行內簡稱「384」），你可要小心應對，因為收384後仍提供虛假或誤導性資料即屬違法，最高可被判罰款一百萬港元及監禁2年。

話說回頭，「918」在「國能香港」主政下沒能收購布拉格酒店，又弄到集團主營出口業務收入大跌九成九，成個上市平台至今已被玩至五癆七傷，可謂「醫番都嘥藥費」，就在這危救存亡之秋，「收買佬」張老闆正式入場。究竟張老闆如何點石成金，起死回生，刁佬下期再講。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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