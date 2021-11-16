為禁虛幣挖礦內地擬出新招　計劃對礦場實施懲罰性電價

內地為打擊虛擬貨幣挖礦及交易，或再有新招。國家發改委新聞發言人孟瑋於11月發布會上表示，下一步將以產業式﹑集中式「挖礦」﹑國有單位涉及「挖礦」及Bitcoin（比特幣）「挖礦」為重點開展全面整治。

孟瑋指出月，對執行居民電價的單位，若發現參與虛擬貨幣「挖礦」活動，將研究對其加徵懲罰性電價，形成持續整治虛擬貨幣「挖礦」活動的高壓態勢。

要嚴查嚴處國有單位機房涉挖礦活動

孟瑋又指出人行及有關部門在9月已印發《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣不具有法定貨幣等同法律地位，其相關業務活動屬於非法金融活動，參與虛擬貨幣投資交易活動存法律風險。同時虛擬貨幣「挖礦」能源消耗和碳排放量大，對產業發展﹑科技進步不具有積極的帶動作用，加之虛擬貨幣生產﹑交易環節衍生風險日益突出，其盲目無序發展對推動經濟社會質量發展，及節能減排帶來嚴重不利影響。整治虛擬貨幣「挖礦」活動對促進中國產業結構優化﹑推動節能減排﹑如期實現碳達峰﹑碳中和目標具重要意義。

為落實整治「挖礦」工作，發改委於本月10日亦舉行虛擬貨幣「挖礦」治理專題視頻會議，通報虛擬貨幣「挖礦」監測及整治情況，部署下一階段工作，要求各省區市切實負起屬地責任，建制度﹑抓監測，對本地區虛擬貨幣「挖礦」活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的挖礦活動。

虛擬貨幣大受內地投資歡迎，為打擊虛擬貨幣交易，包括禁止內地金融機構發展虛擬貨幣兌換成現金等服外，更一度禁止煤礦礦場運作，務求削弱虛擬貨幣礦場發展。相關措施公布後，比特幣等多種虛擬貨幣價格更大跌，其後再逐步回升，比特幣及以太坊均創新高。