張老闆平買918　拆釘救殼之路　緊湊過《生死時速》｜刁佬

上回講到「國能香港」本打算弄間布拉格酒店滾大「918」新冒起的物業投資業務，完成後便可讓那食之無味的服裝銷售生意正式退場。誰知退場退得太快，退到由半年做約1億元的生意，大幅跌至僅43萬元。大家沒看錯，刁佬也沒說錯，服裝板塊半年只得43萬元收入，那已不是一般的「悲催」，莫說是上市公司，就是樓下隨便一間茶記一個星期生意都比你好，這就不能怪聯交所用「13.24」祭你旗了。

張老闆兩折買入「918」七成股權

另一邊廂，男一號張老闆於2018年8月入場，當時他以約8,700萬元作價買入「918」約70.47%股權，殼價僅約1.2億元，相比起兩年前「國能香港」購入「918」時的7.2億元殼價，足足差了6億元。無辦法，一來市況不同，國內資金來港沒以往鬆動，二來好好一間屋，這兩年又燒炭，又僭建，又被人用作一樓一，現在還成為了銀主盤。無錯，「國能香港」名下這批股票早前已被清盤官接收，成為Distressed Asset（不良資產），價錢自然跌破「惠康至抵價」。

價錢是實惠，但這批貨不是人人食得起，皆因「13.24」這口釘不容易拆，能用的方法也不多，要令一家「沒有足夠業務水平」的公司回復「足夠業務水平」，說白了，不外乎是買現成的，或做好現有的。

救殼兩大方法分別

買現成的，方便、快捷，當然是好，但中棍「13.24」的公司本身就盤子小，孱過孱仔明，隨便一個收購都是VSA，認真虛不受補。當收購變成VSA，甚或Extreme VSA，那費用、時間，和不確定性都會幾何式增加，本來方便、快捷的方法就不再方便、快捷了。

那就做好現成吧。亦不容易，因每隻殼的業務都有其獨特性，往往不是金主熟悉或了解的，正所謂「隔行如隔山，識金融未必識賣衫」。私人公司還好，找個思路靈活又「敢於任事」的會計師，總能在「牀下底」弄張貨單或一紙合同，轉眼便「假作真時真亦假」，幻化出涓涓「流水」賬。但去到上市公司層面又是另一回事，先是財務賬需要披露，再來聯交所和證監會亦金晴火眼，去到簽名的審計師也更有規模，不會像「陳李張黃何」般容易過關，故要短時間做出成績殊不容易。

一般而言，港交所會給予上市公司18個月時間，讓業務順利發展，最終得以復牌。（資料圖片）

要成功復牌 18個月內達高要求

這口釘已難拆，還不能拆得慢，因為一旦中棍「13.24」，都會好快被停牌，如停牌18個月都拆不了釘便會被除牌，認真緊湊過「生死時速」。

至於甚麼才算是足夠收入？聯交所指引說「13.24」屬質量性的測試（Qualitative Test）而非單純數量性測試（Quantitative Test），即是話你知不設Model Answer，費事你拿Marking Scheme來上訴，但還是有腳影捉，以刁佬過往處理相關案例經驗，如果上市公司做不到（i）1億以上收入；（ii）1,000萬以上利潤；及（iii）健康的現金流， 一切免談。

當然聯交所不會要你一步到位，這太強人所難，但最少要交到個「切實可行」的方案。大家不要看輕「切實可行」這四字，首先要具備確切商業模式（Business Model），其二是已跟有關方簽訂實質業務協議，最後需開始錄得持續業績（Consistent Track Record）。如果只有框架性經營改善計畫或「西門吹雪」式的意向書，閣下可以安排出院提早放棄治療了。

由於上述要求甚高，市場上很少公司最終能成功復牌「破地獄」。可是我們男一號張老闆就不是普通人，兩年時間便令「918」華麗轉身，刁佬下文再續。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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