BDI連升4日　大和料航運運維持高企至2023年底　行業首選海豐國際

全球供應鏈持續緊張，帶動航運費率一直處於居高不下。波羅的海乾散貨運價指數周二（23日）上漲70點或2.65%，至2715點，連續第四個交易日上漲，升至一周最高水平。大和發表研究報告指，預料航運運費將會維持高企至2023年底，或繼續有利行業。

行業首選海豐國際 目標價46.5元不變

該行建議行業首選為海豐國際（1308），原因是自去年第4季起運費持續提升，同時有機會派特別股息，因此大和予重申「買入」評級，維持目標價46.5元不變。

另外大和首予太平洋航運（2343）「買入」評級，主要因為乾散貨市場供應緊張，目標價睇4.5元。該行也上調嘉里物流（0636）及中遠海運港口（1199）目標價，分別從21元升8.7，提高至25和9元，評級則為「跑贏大市」及「買入」。

同時該行下招商局港口（0144）目標價由17元至16元，評級維持「買入」。

海豐國際（1308）連升兩日累計4.3%，今日收市報26.75元。（網上截圖）

大和料運費維持高企至2023年底

大和研究報告指出，航運及物流從9月底起回調，因受運費潛在下滑影響，但認為市場對上述因素過份擔心，估計運費和租船費會維持高企至2023年底，因供應鏈仍受阻及船舶交付量續低企。

大和解釋，港口堵塞問題難以即時解決，尤其東南亞地區計劃通關，變相未來或更有機會再度實施封鎖，加上船公司需要時間擴大運力，因此現可趁航運及物流股弱勢下，買入相關股份。