供應鏈失衡引世界大亂　英央行行長、蘋果CEO不得不投降｜伽羅華

當英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）上月中還信誓旦旦稱央行將要採取行動，至上周四議息會劇情卻來個大反轉，央行意外地維持息口於0.1%不變，押注加息的債券大戶被央行出爾反爾弄到「倒瀉籮蟹」，甚至滙控可以受惠英國加息的憧憬亦落空，周五股價最多跌逾5%，名副其實地「躺著也中鎗」。

為何英央行最珍視的信譽亦在所不惜，臨時改變主意作出不加息決定？根據英倫銀行旗下貨幣政策委員會（MPC）透露，由於市場對增長放緩及供應鏈失衡感到憂慮，希望未來數月掌握更多解封後經濟及就業等數據再作決定。

顯而易見，英倫銀行對當地經濟或陷入滯脹風險深感擔憂，在英國解封後的8月，該行曾預測通脹（CPI）將升至1.95%後見頂回落，至少不會高於2%，9月最新通脹由8月按年升3.2%略為回落至3.1%，但仍高於央行預測。受天然氣價格上升影響，預計10月通脹大約在4%，11月為4.5%，極可能整個冬天都維持在這水平，能源價格已成為左右英國通脹最關鍵的因素。

英倫銀行上周四公布議息，意外地維持息口於0.1%不變。（路透社）

能源價格推高通脹 英央行憂滯脹風險不加息

今輪全球通脹居高不下，是疫後經濟迎來報復式反彈，能源價格暴升，以及供應鏈失衡等一籃子因素所造成，相互作用的關係複雜，要短期作出有效解決方案，似乎不是一蹴即至。對於未來通脹高企會持續多久時間，央行行長最新言論亦不如今年中稱高通脹只是短暫現象那般堅定。

經濟放緩伴隨著高通脹，成為央行制定貨幣政策的噩夢。在今次議息會，MPC委員會大幅下調對英國的增長預測，削今年GDP增速從7.25%至7%，明年增速從6%下調至5%，2023年增速維持在1.5%不變。相對於8月份，委員會曾提到，面對近期供應鏈中斷和能源價格上漲帶來的不利因素，英倫銀行仍會堅定地執行利率政策的言論大相徑庭。

供應鏈之亂是近月全球熱議課題之一，它是導致高通脹的主因之一，而且由港口堵塞、晶片供應緊絀、中國大範圍的「拉閘限電」及各國相互的貿易制裁等供應鏈亂象，都是加速供應鏈失衡惡化的原因。究竟是疫後經濟復甦加快造成需求大增，還是各個商業環節因擔心供應不足而預先囤積，進而加劇供需失衡，這已經雞與雞蛋的問題，要解開謎團便如在一團雜亂無章的線團找出源頭。

在云云供應鏈失衡現象中，缺「芯」可能是影響各行各業最深遠的因素，能夠解決晶片供應的企業，便能保證未來的持續發展機會。

如果蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Job）因為發明iPhone，奠定公司在科網龍頭的地位，那麼他的繼任人行政總裁庫克（Tim Cook）作為供應鏈的超級管理人，便是延續蘋果神話最適合的當家。要在全球找到一位與庫克匹敵的供應鏈能人，Amazon的創辦人Jeff Bezos可能算一位，而微軟行政總裁Satya Nadella與Tesla的合夥創辦人Elon Musk則屬於技術專才的管理人。

蘋果公司第四季少賺60億美元，為五年來首次未達標。（美聯社）

蘋果季度少賺60億美元 五年來首次未達標

對於玩供應鏈已到化境的庫克，對缺「芯」問題亦要認裁，導致公司近五年季績首次未能達標。庫克稱，供應鏈失衡令蘋果第四財季損失60億美元銷售額。當然，庫克所指的60億美元銷售並非蘋果公司的實際損失，只是這些收入會延遲入袋，蘋果產品是在封閉性生態圈操作，沒有其他產品可以替代，願意購買的果迷仍會引頸以待。

據彭博消息報道，蘋果今季度因為晶片不足而將iPhone訂單目標削減1,000萬台。針對12月供應鏈是否能出現轉機的疑問，庫克表示無法預測未來走勢，只說會全力以赴去面對。

蘋果公司雖然受供應鏈失衡困擾，但第四財季的毛利率仍維持42%，較今年第二財季42.5%的9年高位只輕微下調，要追溯上一次毛利率記錄已是2012年，當時蘋果公司的市值還不到現時一半。根據FactSet數據，在2013年至2020年間，蘋果的毛利率徘徊在37%至39%間。近年蘋果App Store收入急增至每年200億美元，其高達八成的毛利率成為該公司抵銷缺芯所帶來的部分負面影響。

正如庫克在業績會所言，東南亞廠房於10月下旬逐步重開，但缺「芯」依然嚴峻，並影響蘋果大部分產品的生產。蘋果的iPhone 12及13兩代手機分別使用A14及A15，兩款5納米晶片都是由台積電供應，還有上月初推出新一代Mac Pro所搭載的M1 Pro或M1 Max高階晶片，也是台積電的5納米傑作，蘋果產品的問題主要是5納米產能受限。

台積電周三（10日）公布10月份營收，市場預估台積電營收可望達到1,400多億元新台幣。（路透社）

傳向大客蘋果僅加價3% 台積電股價「溫吞水」

現時台積電80%的5納米產能幾乎由蘋果一家公司獨佔，台積電已經竭盡所能為這家超級大戶生產，但奈何蘋果產品需求太過強勁，蘋果只是賺少區區幾十億美元收入，卻令蘋果股價跑輸微軟、Google母企Alphabet以及電動車龍頭Tesla，留意這幾家公司受晶片短缺的影響都低於蘋果。

理論上，台積電應可從蘋果產品熱銷得到莫大好處，但公司近月股價表現卻半紅不黑，至上周五才艱辛地重回600元新台幣收市，離9月初631元新高仍有距離。儘管台積電在美日等地建立生產線的過程不太順利，對股價構成一定壓力外，但公司近季業績表現堪稱亮麗，按理股價不應如此表現。

台積電將於本周三（10日）公布10月份營收，市場預估台積電營收可望達到1,400多億元新台幣，雖然較9月份1,526億元單月營收記錄有所回落，但仍處相對高水平，故第四季營收創新高應不難達到。繼今年初台積電削減大客的優惠後，明年將大幅加價15%，是該公司過去十年最大的加幅，但市傳台積電向蘋果提價僅3%，由於5納米的高端制程涉及超級資本的投入，項目折舊及攤銷非常巨大，若這8成的5納米產能不能大幅提價，難怪台積電股價近月只能窄幅波動。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華