2022年投資展望　內循環經濟續提升　點評三大內需心水股｜伍禮賢

繼上一周同讀者簡單分析過，預期消費將繼續成為內地經濟增長的重要穩定手段，而內循環經濟對於總體經濟的貢獻比例將會進一步提升。對此，內需消費將仍會成為明年投資的一條重要主線。同時，由於該板塊覆蓋面相對較廣，在芸芸消費股中，有哪些值得在明年重點關注？以下筆者提供三大心水股份。

第一隻為蒙牛乳業（2319）。蒙牛為內地乳業龍頭，近年來透過收購合併去壯大自己規模，目前，集團在行業的上、中、下游均有業務發展，在行內中具較大的競爭優勢。經歷2020年業績因疫情影響而下降後，今年蒙牛在生產成本明顯上升的情況下，透過調升產品售價及改善產品結構，去抵銷成本上升帶來的影響，並錄得強勁業績增長。而往後內地居民健康意識增強、三孩政策出台等因素，均利好乳業行業的長遠發展。

今年年初蒙牛的股價曾經出現波段性下跌，主要曾因其重要股東達能集團減持有關。惟現時達能集團已不再持有任何蒙牛股份，這對蒙牛而言，亦相當於消除了一個不明朗因素。

蒙牛（2319）為內地乳業龍頭，近年來透過收購合併去壯大自己規模，目前，集團在行業的上、中、下游均有業務發展，在行內中具較大的競爭優勢。（路透）

第二隻是華潤啤酒（0291）。啤酒股上半年業績總體表現不俗，本港上市三大啤酒股不論在收入還是盈利方面均錄得顯著增長。隨著行業集中度提升以及消費升級等因素，未來行業之中的龍頭企業，前景仍然值得看好。從產品總體毛利率來看，上半年華潤啤酒毛利率相對其他兩大啤酒股為低，在現時行業產品邁向高端路線化之際，預期未來華潤啤酒具較大的後發空間。

此外，華潤啤酒未來亦會將業務版圖跨進白酒業，相信對其未來毛利率的提升具進一步促進作用。

最後一隻是滔搏（6110）。體育用品股今年以來的表現可謂是逆市錄得升勢，不過行業的龍頭目前處於較高估值之下，投資者不妨留意滔搏這只走勢較為落後的體育用品股。作為著名國際品牌的代理，滔博在今年上半年收入按年出現倒退，為上市以來首次，當中同內地疫情有所反覆，以及內地對國貨品牌認同度上升所致。

不過期內集團盈利仍錄得增長，而未來收入亦有機會恢復在平穩的增長步伐。再加上集團在估值上相對處於行業中較低水平，未來有機會出現追落後情況。

在明年內地對內需的著力只會繼續加強之下，投資者不妨對上述三大股份作重點留意。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師