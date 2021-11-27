內地經濟三頭馬車　內需消費一枝獨秀　明年投資必不可少｜伍禮賢

內地近年加強內需消費對經濟的拉動，預期這趨勢在未來幾年仍將維持，惟內需股除了需看政策環境外，經濟環境亦值重點考慮。以2021年來看，雖然內地在加強內循環經濟作用明顯，惟今年以來在本港上市的內需股股價卻表現分歧。

由於內需消費行業涵蓋面較廣，在幾大熱門消費類別中，體育用品股、餐飲股、食品股、日常用品股、乳製品股及啤酒股過去成為投資者關注的重點。而回顧今年這幾大消費板塊的表現，可以發現股價明顯跑贏大市的有體育用品股（例如李寧（2331） / 安踏體育（2020） / 特步國際（1368）），以及食品股（例如康師傅（0322） / 中國旺旺（0151） / 達利食品（3799））；而表現較差的包括有餐飲股（例如海底撈（6862） / 頤海國際（1579） / 九毛九（9922）），啤酒股（例如華潤啤酒（0291） / 青島啤酒（0168） / 百威亞太（1876））以及乳製品股（例如蒙牛乳業 （2314）/ 中國飛鶴（6186） / 現代牧業（1117））；而另一熱門內需行業日常用品股（例如恒安國際（1044） / 維達國際（3331） / 藍月亮（6993））則表現分化。

九毛九等餐飲股今年表現相安踏等體育股失色。(資料圖片)

在政策環境向好之下，經濟環境如何影響以上消費板塊的表現？筆者認為，今年以來原材料價格上升，導致部分消費行業生產成本大增，以及今年疫情反覆對內地消費的抑壓，成為內需股未來受惠國策的重要因素。

疫情的發展具不確定性，我們且不考慮這個因素的影響。惟下半年以來，部分原材料價格出現回落，預期明年行業面對生產成本上升的壓力將相對較小，同時下半年以來一些消費企業主動提升部分產品銷售，相信亦有助其未來業績復甦表現。更為重要的一點是，明年，預期內地對內需的著力，只會繼續加強。

料消費仍扮演經濟穩定器角色

今年首三季內地經濟總體出現按年增長達到9.8%，但是如果按季分析，內地經濟在首季錄得18.3%增長及第二季錄得7.9%增長後，第三季已經再進一步回落至4.9%。除了因為去年經濟數據先低後高的基數原因之外，我們見到拉動經濟增長的三輛馬車之中，對外貿易，今年第一、二、三季度中國進出口按年增速呈現逐步回落態勢；而固定資產投資在前三季度按年增速均較上半年有所放緩；反觀消費需求對經濟增長的主要拉動作用進一步顯現。

根據內地新華社資料，今年前三季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率為64.8%，比上半年提高3.1個百分點。而對於明年，內地經濟仍要面對外部不確定貿易環境、內部政策調控固定資產投資等因素。預期消費將繼續成為內地經濟增長的重要穩定器，而經濟內循環對於總體經濟的貢獻比例將會進一步提升。對此，內需消費將仍會成為明年投資的一條重要主線。

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