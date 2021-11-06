獅王風光不再？　加息已上央行日程　或部署聖誕鐘買滙豐｜伍禮賢

過往港股市場有「聖誕鐘買滙豐」之說，惟隨著近年獅王業績高光不再，加上大型新經濟股份陸續上市夾擊，即使滙豐仍留有為數不少鐵粉支持，惟其已難復當年一呼百應，帶領港股馳騁縱橫的架勢。港股再度臨近12月份，如今「聖誕鐘買滙豐」在近年已較少提及。屋漏兼逢連夜雨，適逢港交所上月底公布最新一季度合資格發行牛熊證產品股份名單，並將滙豐從中剔除，更使人徒感唏噓。

的確，隨著科技一日千里，新興經濟行業的崛起，必然導致類似銀行這樣的傳統行業面對越來越多方面的挑戰。實業如此，股票市場亦如是。從交投來看，10年前滙豐高居藍籌成交額之首幾乎屬於家常便飯，不足掛齒；如今，滙豐成交進入藍籌前5位的情況，已不屬多見。雖然獅王早已難復當年勇，惟投資市場切記感情用事。不管新興經濟還是傳統銀行，總有周期更替。今年聖誕鐘，投資者值得重新關注匯豐。

美國聯儲局落實本月稍後時間開始縮減買債規模，初步每月減少150億美元購買額度，符合市場預期，美股向好，而受惠息口向上的美國銀行股亦普遍走高。相對而言，本港上市的大型銀行股走勢相對落後，雖然日前英國維持利息不變相對讓市場感到意外，惟預期未來利息環境仍要向上的趨勢之下，有利銀行股的息差收入表現。

滙控公布第三季經調整收入按年下跌1%至122億美元，按列賬基準除稅前利潤按年增加74%至54億美元，主要得益於期內預期信貸損失錄得撥回淨額7億美元，相對去年同期8億美元提撥，信貸損失於期內為集團貢獻15億美元增長。滙控於季績同時公布不派發季度股息，惟2021年業績之時或之前，會審視是否恢復派付季度股息，且2022年起計劃將派付比率設定在40%至55%之間。同時，滙控亦宣布斥資最多20億美元回購股份，以上均被市場解讀為對集團股價帶來支持的因素。

美國聯儲局落實本月稍後時間開始縮減買債規模，初步每月減少150億美元購買額度。（資料圖片）

料第4季再錄回撥

惟相對過往業績表現，筆者更看重將來第四季表現，並認為第四季的數據仍將為滙豐股份帶來一定的安全墊。首先，踏入第四季以來，美國10年長年期國債孶息率基本企穩1.5厘水平，對比去年同期更處相對高位，有利於集團凈息差的按年表現。其次，更為重要的是，繼第三季度集團在預期信貸損失錄得撥回淨額後，集團預期第四季亦有機會錄得小量撥回淨額。再對比去年第四季，滙豐預期信貸損失額為12億美元。如無大意外，這個差異基本上為滙豐第四季的盈利增長定下基調。

綜合上述息率向上環境、第三季業績表現，以及第四季業績預期，今年聖誕鐘之前，或許是重新買入匯豐的時機。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份