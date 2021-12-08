2021經濟高峰論壇︱李小加談「北部都會區」 遇矛盾時要另闢新路

全國政協委員、滴灌通集團創始人及主席李小加今（8日）出席《香港01》經濟高峰論壇，對於政府提出建設「北部都會區」，結合深圳大幅擴大前海港深合作品等措施，再談及日前提出以「一港兩制」發展北部都會區的概念，認為香港的發展重點是如何引進科技及創新元素，同時為經濟發展引進國際資本。他每日和國際資本所談及，都是「香港無變」，「一切照舊」，呼籲國際資本放心投資。然而，對於香港要發展，引入科技及融入國家發展，就一定要變。

李小加解釋指，香港「北部都會區」未來發展有三大準則，第一是大大方方支持改變，特別是民生問題，例如土地制度要改變，引進海內外創新人才制度亦要改變，同時，認為融入國家發展就是一國一制的固有思維亦要改變。

第二個準則是，對於不能改的事，就要抵制改變，認為香港的司法制度不能變，程序公義及對國際社會開放的自由亦不能變。

第三個準則是，當第一個及第二個準則有互相矛盾時，要承認矛盾，要另僻新路，並形容自己提出「一港兩制」就如一個沙盤試驗，以解決矛盾。

另外，對於人民幣國際化，他認為現在要路還很長，中國可以做的，首要是避免資本管制過嚴，要允許有足夠的人民幣走出去，在香港建立起人民幣資金池，並將進程比喻為逐步讓小池變成大池，變成活水，最後流出大海，以實現人民幣國際化。