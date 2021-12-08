2021經濟高峰論壇｜張雲正：灣區、雙循環成保險業重要提速器

《香港01經濟高峰論壇2021》今日（8日）舉行。保險業監管局行政總監張雲正出席論壇時表示，保險業在國家「十四五規劃」下發揮著兩個重要的中心。一是資產管理中心，二是風險管理中心，在保險的範疇上兩者有著直接的關係。

張雲正引述數據指出，香港保險業在內地佔一定的份額，直至2019年，香港新造保單金額當中，是有約25%內地人士購買，惟過去差不多兩年的疫情封鎖下，這個數字幾乎跌至零，可見對於香港保險業，或者一些後勤工作，與內地有一定的密切關係。

《香港01》今日（8日）舉辦第三屆「經濟高峰論壇」，保險業監管局行政總監張雲正在論壇上表示，保險業在國家「十四五規劃」下發揮著兩個重要的中心。（余俊亮攝）

香港保險業擁兩個「提速器」

張雲正表示，香港近年擁有兩個「提速器」，一是大灣區，二是「國內國際雙循環」。「內循環」方面，目前在內地大灣區城市設立售後服務中心已進入最後階段，冀能盡快落實。他感受到，尤其在冠狀病毒疫情下，更突顯該售後服務中心的重要性，為持有香港保單的港澳及內地客戶提供產品諮詢、理賠和續保等支援。此外，他又提及到，跨境創新型產品、科技合作如沙盒、數據管理等，也在「內循環」發揮出一定的作用。

至於「外循環」方面，張雲正表示，保監局去年5月將三間在國際上很有影響力的保險公司包括友邦（1299）、保誠及富衛納入了保險集團框架下，這是東南亞地區唯一一個實在框架，有助國際保險集團落戶香港，同時協助國家的保險公司「向外走」，因此香港將會是必選之地。

他又指出，今年10月1日中再保集團在香港首次發行巨災債券，體驗到這個重要框架，同時帶進資本市場，從而為內地因颱風造成的損失提供保障，香港在此方面成為一個緩解作用的角色。內地企業亦可以透過「香港特殊風險合作平台」物色世界各地的服務供應商，共同打造解決方案，管理海外項目風險。

張雲正亦提出兩大前瞻發展，一是地緣政治，在不太良性環境下發揮替代作用；二是區域全面經濟夥伴協定（RCEP），此將為香港帶來的機會並確切香港的定位。

保險業監管局行政總監張雲正在論壇上表示，香港近年擁有兩個「提速器」，一是大灣區，二是「國內國際雙循環」。（余俊亮攝）

數據監管措施下 保險業在內地發展影響有限

在論壇上被問到在內地政府重視數據監管措施下，保險業務在內地發展會否受影響。張雲正相信對壽險市場的影響不會很大，因為其市場主要針對某一地方的發病率及死亡率，這些數據都不是非常敏感，可能只需與大灣區在數據做一些聯動。

不過，他舉例指，若要做「內地颱風破壞險」就需要使用到國家的氣象資料，這些數據則較敏感，亦都是國家機密，所以在這方面是有一定的影響。但他補充稱，相信非所有數據不能獲取，而是需要給予國家清晰的方向，如獲取數據原因、數據管理中心位置、分享數據的方式等，這些問題都需要日後探討，但認為這並非是一個根本性的障礙。