港股明年洗頹風　料上試27500點　三大板塊宜吼實｜伍禮賢

回顧今年上半年在經濟復甦帶動下，恒指年初最高曾升至31183點，但大市的升勢未能延續到下半年，在內地下半年以來加強對不同行業的監管之下，恒指下半年從高位29400點附近反覆回落。恒指的調整走勢一直維持到第四季，截至11月底，更創出今年以來低位。

港股有望下年追落後

對比環球，在經濟復甦的大背景之下，今年以來環球股市都出現全面的升勢，不論美洲、歐洲、亞洲等主要股票市場均表現出較大升幅。而港股在上半年回報相對落後，而下半年更加是嚴重落後，並成為唯一錄得跌幅的主要市場。如果以宏觀經濟角度來看，內地及香港同樣受惠環球經濟復甦，因此這個因素並非導致港股走勢落後的重要因素。

反而下半年以來，內地對不同行業加強監管，導致市場對部分行業未來復甦步伐的預期延後，是導致港股走勢嚴重落後的主要因素。而港股在今年的走勢落後，亦為港股於2022年追落後留下空間。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，港股明年有追落後的空間。（資料圖片）

料港股明年上試27500點

現時恒指所處點數位，以及過去12個月的盈利，所對應的市盈率，大約處於過去均值向下偏離一個標準差附近。按照統計學理論，假設恒指未來的表現是符合正態分佈的話，那麼，恒指未來估值由目前低於一個標準差，回升至均值的概率接近七成。

另外，預期隨著本港上市企業業績在2021年經歷低谷回穩之後，往後的盈利更趨向相對平穩增長，此亦為港股將來估值上進一步帶來支持。筆者認為在以上這些因素影響下，明年港股有機會上試27500點。

明年可吼三大板塊

至於在行業方面，我們預期享受國策，以及受惠利率向上的行業，預期將有良好表現。明年可以重點留意的行業，包括內需消費、精選金融以及潔淨能源，以下會作簡短分析。

首先，在內需消費方面，明年內地經濟仍要面對外部不確定貿易環境、內部固定資產投資政策調控等因素。預期消費將繼續成為內地經濟增長的重要穩定手段，對此，內需消費將仍會成為明年投資的一條重要主線。而內需消費本身涵蓋較多細分行業，相對而言，投資者對目前股價走勢相對落後的，或者未來有進一步向上催化因素的行業股份，可以重點關注。

其次是精選金融。明年環球利息具向上趨勢，總體上有利於金融行業的表現。同時，從今年前三季在本港上市的額大型金融股，包括外資銀行、中資銀行以及外資保險企業，均在不同程度上受惠於今年以來全球的經濟復甦步伐，預期金融股明年仍可受惠這個趨勢的發展。不過由於內地現時房地產市場暫時未脫離資金鏈偏緊的行業局面，此或會對中資金融股股價帶來短線壓力，因此在對金融股的選取上可重點關注外資金融行業，或較不容易受到相關不利因素影響的金融股。

最後一個值得重點關注的行業板塊為潔淨能源板塊。在近年內地行業監管越受市場重視之際，投資者亦不妨繼續關注受國策支持的股份。今年下半年以來，「碳中和」概念股份備受市場熱捧，事實上，在未來潔淨能源應用佔比逐步提高之下，預料潔淨能源中不同的行業將迎來長期的巨大潛力。投資者不妨一方面可以將這個板塊作為長線留意資產，第二方面則可因應產業鏈不同的發展階段對行業股份作出週期性投資。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

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