獵狼行動｜金匯教育超凡網絡停牌　據報與龍皇同涉「微信女案」

香港、新加坡兩地四部門日前採取代號名為「獵狼行動」的聯合行動，打擊跨境造市洗黑錢集團，涉利用社交平台及即時通訊軟件，以「唱高散貨」形式操控市場。行動中在港拘捕9名人士，牽涉三間上市公司高級管理層。

據報，三間上市公司均為創業板上市，除了名廚「幟哥」黃永幟創立的龍皇集團（8493）外，金匯教育（8160）及超凡網絡（8121）亦被指牽涉其中。

龍皇集團早於上月11日因延遲刊發業績宣布停牌，今日金匯教育及超凡網絡亦相繼宣布停牌。

據《明報》引述消息指，今次「獵狼行動」的涉案人士及公司，包括龍皇集團、金匯教育及超凡網絡。而其中一名被捕人士馬嬌，與中信銀行旗下在港投資機構信銀資本一名持牌人士相同。報道提到，證監會日前已去信信銀資本，要求該公司交代買賣上述三間公司股份紀錄，以及是否涉及虛假交易及操控市場。

龍皇集團、金匯教育及超凡網絡分別在今年6月、5月及7月，均有出現單日「洗倉式」暴瀉，與消息脗合。