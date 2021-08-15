借殼上市如合法走後門　遭港交所打擊　因有人搞串Party？｜刁佬

上文刁佬講到交易所於2019年出台14.06B條，主為打擊「借殼上市」操作。在此刁佬是說「打擊」，不是「禁絶」，因為「借殼上市」雖不受交易所歡迎，但實際上是禁絶不了。

因為「借殼上市」涉及兩個動作：

一、上市公司的控股權發生變化

控股權由一方轉至另一方，或是由多方持股使控股權表面分散，上市公司自始再無大股東；

二、注入新業務

這兩個都是在上市規則中合情合理合法的商業活動，自然禁絕不了。

先說上市公司控股權發生變化。我們來代入老闆上市時的心態，他們做Road Show時當然說上市是要把企業「做大做強」，衝出國際，為國爭光啦，但當去到Listing Dinner，大家摸著酒杯底談心時，不少老闆都會說時機成熟自然會套現（即所謂“Exit”），然後退休歎世界最重要。所以能夠在市場上賣股票變現是很多老闆的心聲，如果上市股票不能交易，那花這麼多錢上市是為了什麼？保持自己檔生意繼續做私人公司，悶聲發大財不是更好嗎？

當然投資者買你公司股票，就是看好管理層及大股東能把企業持續做好，現在你們上了市賣完股票就走，那我們這班散戶豈不都成了孤兒仔？所以才有《上市規則》第10.07(1) 條設的控股股東禁售期，即12個月內不能出讓控股權的規定。當然12個月是最低要求，交易所可酎情加碼，公司大股東亦通常配合。

再說注入新業務，這就更合理了，每個時代都它當時得令的業務，七八十年代人人開廠賣衫賣玩具，九十年到餐飲服務業，二千年開始便是金融獨大，沒點借貸融資財仔業務的都不要叫自己做「上市公司」，到近年就一定要把公司業務跟科技沾上邊，AI超智能共享經濟無人機區塊鏈，越難明就越熱捧。

因此一間正常有人打理的上市公司，都會適時展開新業務，並結束長年虧損的舊業務，這是新陳代謝，也是合理的商業行為。

資本市場最多叻仔，最識在合情合理合法的情況下把握賺錢機會，所以早幾年炒殼成了產業，周街都是中間人問殼Sell殼，聽聞有人產業式「啤殼」、「養殼」 ，又有人又被封 「殼王」 、「殼后」，頓時令交易所變成另一間「信和」，十分熱鬧。

交易所是否樂見這事？當然不，刁佬甚至有理由相信他們會認為此舉是擺明「剃他們眼眉」，我明明放好8.05條這些上市要求，你們不好好跟，竟然明目張膽的玩「借殼上市」暗渡陳倉？

刁佬當然明白交易所心理，情況就如我們弄了個富貴俱樂部，本意是讓各方名流歡聚談刁，為免品流複雜，入會自然要查你三世家宅，確保進來的就算不是非富則貴，至少都要身家清白，現竟然有人走後門，引入班聲大大，去到Lounge個電話都唔識調震機既龍哥虎哥？你這不搞死我個場？

正如上文所講，人家合情合理合法，真金白銀買來控股權，再「審時度勢」的開展新業務，交易所憑甚麼禁人家買股票？對，無得禁，但可以增加你達到「借殼上市」的成本，下集刁佬就給大家講講交易所過去十年的招數。

更多「刁場奇幻錄」︰

港交所尚方寶劍突劈上市公司 出售業務緣何變紅牌離場？｜刁佬

國策企業大風大浪大茶飯 反觀陀地諸侯 也無風雨也無晴｜刁佬

公司買資產 蠱惑大股東做世界 證監一棍嚴打一船人｜刁佬

拆解Earn-out玩法 買賣雙方另類「對賭」 你精我都唔笨｜刁佬

港鐵投中環地王 刁界揭騎呢位 恐現「灣仔北結界」？｜刁佬

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。