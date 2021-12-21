幟哥傳被捕｜金匯主席被捕　被檢取若干文件　附屬公司戶口被凍結

證監會及警方為打擊俗稱「微信女」的「唱高散貨」等行為，上周宣布連同新加坡監管當局及警方，四方聯合採取代號為「獵狼行動」的行動。當時已指出有香港上市公司高層被捕。金匯教育（8160）今晚發公告，指出證監會及警方於上周三（15日）聯合執行搜查令，進入公司主要營業地點，以調查指稱干犯的洗錢罪行及/或涉嫌干犯證券及期貨條例項下的罪行。執法機構在調查中檢取若干文件，並拘捕公司主席兼執行董事張力強，及另一名員工。

金匯教育指出張力強已獲准保釋，且尚未獲執行機構發出書面確認，確認針對其本人的調查已完成，又指出警方已凍結旗下附屬公司若干銀行賬戶。公司又指出，張力強確認執法機構並無就任何罪行，針對其本人提出提訴。

公司指出以上披露的資料，概無董事及/或僱員被拘捕，亦無存在任何針對董事會任何成員，及/或高級管理層提出檢控。因此董事會認為，就該調查而言公司財務及營運不受任何重大影響。

金匯教育會在明日（22日）復牌。

上周四（16日）證監會及警方舉行記者會，指出今次聯合新加坡當局的行動，合共有10人被拘捕，當中9人在香港被捕，另一人則在星洲被捕。

在記者會上，證監會及警方並無披露被捕人士資料。但有消息指出，人稱幟哥的名廚黃永幟，即龍皇集團（8493）創辦人兼前行政總裁亦為被捕人士之一，並遭到凍結500萬元資產。