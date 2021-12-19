名廚幟哥傳被捕　大半生潮起潮落　傳奇背後的兩個男人｜知薇

本月中，龍皇集團創立者粵菜名廚「幟哥」，傳因涉嫌操控市場而被捕，引發全城嘩然。其實，「幟哥」和他餐飲集團的困境，並非一日兩日，早已有跡可循。

創立「龍皇酒家」14年後，「幟哥」成功將龍皇集團（8493，Dragon King）於2018年1月16日在港交所創業板上市，集資4,560萬港元，這是「幟哥」的一個重要里程碑和高光時刻。其後，集團業務經營和資本市場表現，卻每況愈下。

龍皇旗下餐廳的種種奢華和黃永幟的種種高調。每間餐廳僅月租金就要40至60萬元不等（ICC龍璽更貴），還豪擲百萬元通過配售得來一支澳洲名酒做鎮店之寶（只是酒櫃已另耗資30多萬）（龍皇集團網頁相片）

龍皇賺錢能力不如茶餐廳

龍皇集團連年蝕錢，截至2021年中累計虧損1.78億元，凈利潤率竟不到0.3%——即若龍皇食客人均消費1,000元，「幟哥」連每人3蚊凈利都賺不到，比起茶餐廳、米線店的賺錢能力遠差一截。今年3月，「幟哥」數次在媒體上現身，氣色暗沈愁容滿面，談及疫情對經營的影響、資金鏈的斷裂、自己墊錢經營、繼續堅持創新的決心。他直言「公司一日仲喺到，都一定要撐住」，言語中表態有信心待疫情過去和食客回歸，撐到「守得雲開見明月」那天。不久之後得悉，龍皇旗下數間餐廳鋪位在市場放租，縮減經營規模勢在必行。

與上述艱辛形成鮮明對比的是，龍皇旗下餐廳的種種奢華和黃永幟的種種高調。除了眾所周知的「幟哥」一心主打豪客親睞的高檔全服務式粵菜館，每間餐廳僅月租金就要40至60萬元不等（ICC龍璽更貴），還豪擲百萬元通過配售得來一支澳洲名酒做鎮店之寶（只是酒櫃已另耗資30多萬），他更在團體、合夥和個人名下前後擁有八九匹賽馬之多（ 購置一匹馬幾十萬到幾百萬不等，有時去到千萬，每月消費又閑閑地幾萬元）。這每點每滴都是「燒錢遊戲」。資金何來？

名廚「幟哥」黃永幟曾指，旗下酒樓今年中秋節晚市訂座率較去年少五成。（資料圖片／梁鵬威攝）

上市公司興衰沒落僅4年

龍皇上市4年以來，除了間中的小升幅，股價大體一路下行，在1蚊上下徘徊。且不說集團執董全是自家人（老婆和胞弟），連上市時的獨立核數師安永會計師事務所（E&Y），次年2019年12月20日已迫不及待地宣告辭任，轉為中港背景的華融（香港）接棒——這些與疫情毫無關係。直到今年3月底，集團公告盈利預警，緊接著6至8月間，「幟哥」以大股東身份沽清所有4成多股份套現近9,000萬元，繼而辭任CEO和執董職務（老婆辭任主席一職）。11月11日，集團停牌，且延遲公布第三季業績。這一系列「神操作」下，龍皇集團股價暴瀉，市值蒸發2.5億元，散戶哀鴻遍野。

一代名廚，在本應如日中天的年紀和飛黃騰達的階段，竟落得如此田地，著實令人唏噓。英雄不問出處，「幟哥」背後的兩個男人卻值得一提。

黃永幟多次公開談及，自己年輕時曾沈迷賭博，欠下2,000多萬元的債，幸好他浪子回頭，勤懇打工7年多才還清債務。（梁鵬威攝）

幟哥背後的兩個男人

一位就是他的父親名廚黃江，當年身為美麗華酒店總廚和利苑酒家顧問的父親，要求兒子隱姓埋名跟自己最嚴厲的3位徒弟踏實學廚。紮實的訓練和一定的天分，造就了80年代利苑最年輕的大廚和後來的「幟哥」，而他早年發明的XO醬和楊枝甘露，成為家喻戶曉的經典菜式。父親的嚴苛，為「幟哥」打下堅實的立業之本。

另一位，則基於江湖傳聞。據說，懂炒菜卻不諳炒股的「幟哥」，受到身邊某位玩財技人士的慫恿，在經營財務困境下把股票抵押借錢，不料資金鏈斷裂，在半無知和半無奈下，如扯線公仔般，做出一系列自毀前程的操作，損了立身之本。

黃永幟多次公開談及，自己年輕時曾沈迷賭博，欠下2,000多萬元的債，幸好他浪子回頭，勤懇打工7年多才還清債務。但是，人終究最難看清和把握自己。換了個場景時空，由跟從父親踏實勤懇榜樣、做自己最擅長的飲食廚藝，到承擔集團上下9間餐廳的運營，直到面對陌生又充滿誘惑的資本市場，一邊大義自己努力創新和墊錢支撐，另一邊沈睡的賭性也被五光十色的股票市場和身邊人喚醒。不知不覺中，「幟哥」頭腦發熱All in賭上了自己的事業和餘生。

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見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。