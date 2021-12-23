騰訊分派京東變相大手減持　前景不容樂觀？　專家：較派現金正面

撰文：翟梓謙
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騰訊控股﹙0700﹚今早公布中期息詳情，最終出乎意料以實物分派京東集團（9618）之A類普通股，按合資格股東持有每21股股份獲發1股京東集團A類普通股。

騰訊今早高開2.48%，報454元；京東開跌6.38%，報261.4元。

騰訊控股目前間接持有京東已發行股份約17%，將向其股東分配其持有的京東集團約4.6億股A類普通股。分配後，騰訊在京東的持股比例降至2.3%，變相大手減持。

消息公布後。騰訊升京東跌，是否意味派息有驚喜、京東前景不容樂觀？

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，分派京東股份的消息較分派現金較為正面，相信騰訊股價將會「彈一彈」，原因是市場不樂見騰訊將現金作分派，如今出乎意料派發京東股票，僅相對派發現金更受落。

但陳政深直言，「本質不變，都係要用市場辦法去撐股價」，對騰訊不感樂觀，認為下方支持仍然在412元，若然失守下望350元。

至於京東更令人憂慮，陳政深認為，始終騰訊變相減持京東，加上騰訊總裁劉熾平辭任京東董事會，他預計市場將解讀騰訊不看好京東前景，或下試240元底部。

騰訊派特別中期股息　每21股獲實物分派1股京東　持股大減至2.3%騰訊一手獲派京東4.76碎股　價值1329元　息率達3厘高於歷年總和騰訊回應派息式減持：被投企業有持續自籌資金能力　選擇適時退出騰訊首發中期息　實物派京東變相減持　港股考驗二萬三｜巨子股評恒指轉升約150點　騰訊派中期息飆近半成　內房股向上｜持續更新
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