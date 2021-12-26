憶誠哥與國企大茶飯　江蘇奇女子爆料　害刁佬含冤受屈｜刁佬

上回問詢函與春江鴨的文章，引來不少朋友熱議。一單刁參與方眾多，春江鴨除了是直接參與者，更有可能是緊密接觸人士，這些緊密接觸人士不一定是因為聽到完整的消息而買入，而是有可能從零碎的資料中猜出來。早前唐英年胞弟唐慶年於2009年曾零碎地向他的紅顏知己李奕璇透露美維打算出售主要業務，其後李奕璇經整理後，得出有關資訊，以595萬元購入美維股份，獲利約54.7萬元。

「能知三日事，富貴萬千年。」比市場早知道內幕消息，便可快人一步獲利，這吸引力實在太大，誘惑得連已做了大官及受勳的社會賢達都難以抵擋。前民航處長林光宇當時為港機工程非執行董事，在開會時得悉太古可能會以溢價全面收購港機工程，偷步買入港機股份，獲利近8萬元，後來獲判入獄5個月，緩刑2年，罰款5萬元，兼付證監會調查費107,000元。

刁佬還是刁仔的時候，曾處理一宗紅籌與李超人合作的刁，這單刁傾成無耐，尚未完成文件，旋即成為信報頭條，上頭大為震驚（資料圖片／梁鵬威攝）

刁佬憶述一紅籌刁 險受冤屈獄

有讀者留言話想再聽爆啲，忽然勾起刁佬陳年回憶。一般人利用內幕消息求賺錢，傳媒利用內幕消息求賣紙。刁佬還是刁仔的時候，曾處理一宗紅籌與李超人合作的刁，這單刁傾成無耐，尚未完成文件，旋即成為信報頭條，上頭大為震驚，興師問罪到底是誰放料給傳媒。尤其是李超人特別討厭春江鴨行為，恐怕股價有所幅波動，更可能影響交易作價。最後不知道是否因為這個原因，但這個交易就此告吹。

刁仔當時是上市公司人馬中唯一的香港人，而信報又是香港的財經報刊。作為團隊中唯一的香港人，並且掌握整個交易的資料，自然惹人懷疑成為眾矢之的。幸好當年那上市公司為一所大型地下紅籌企業，當年亦沒有中紀委出國調查的先例，否則刁佬可能現在還在秦城監獄。死罪可免活罪自然要受，事發後幾個月一直受到國內上司冷嘲熱諷的白眼，刁仔大呼：「冤枉呀大人」，求救無門。既然消息上了信報頭條，信報的記者應該就是與洩密者關連的人物。

香港民意研究所調查顯示，認同自己是香港人的分數為7.94分，繼續是最高分，亞洲人以7.79分排第二。（路透社）

當年江蘇女子報道爆料 害刁佬含冤受屈

刁佬之前撰文寫過，小心自稱江蘇的女子。刁仔順瓜摸藤，幾經波折之下終於發現原來是一名江蘇藉女記者爆料，而洩密者竟然是掌管這所地下國企的部長大人。幸運的是部長後來大方向上市公司管理層承認，交易曝光之前曾經接受蘇州美女記者採訪，並無意中提及此交易，最後刁仔亦因此沉冤得雪。

相信這位醒目的江蘇女記者亦未必知道自己的一編文章可導致億元交易取消，不過無論如何這位蘇州美女好快無做記者，輾轉之下做了奧運主持，又做過「最佳女主角」，現時已消失於香港的公仔箱，於內地搵真銀了。其中一件最爆的新聞，就是與本地上一任代駕天王跳辣身舞。為存忠厚，刁佬不能再講相信大家亦都明白。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。