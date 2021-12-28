許正宇﹕金融科技項目執行統籌小組首次會議今日已舉行

由財經事務及庫務局局長許正宇主持的金融科技項目執行統籌小組今日（28日）召開首次會議，政府和金融監管機構代表與來自金融服務業、學術界及研究機構的代表就金融科技的最新發展進行交流。

許正宇表示，金融科技項目執行統籌小組的成立，旨在整全地檢視及督導金融科技發展的各關鍵環節，包括與內地及海外市場的聯通合作、金融基建、監管制度、網絡安全、推廣宣傳、人才培養以及跨領域的金融科技發展協調等，確保政策及監管制度更具前瞻性，推動香港金融科技進一步發展。

與會者檢視了香港及其他地區金融科技的整體面貌及發展趨勢，以及就數項正在推行的有關促進金融科技產品研發過程、透過金融科技便利企業融資及培訓金融科技人才的措施交換意見。

財經事務及庫務局局長為金融科技項目執行統籌小組的主席，成員包括財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）、財經事務及庫務局副局長，以及金管局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、投資推廣署、數碼港及香港科技園公司的代表。