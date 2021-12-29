日本麥當勞薯條荒有望緩解　貨運代理﹕3架747飛機裝滿薯仔赴當地

有否想過前往麥當勞點餐時，被告知無薯條供應？在這個什麼也可能出現短缺的時代，凡事也有機會發生。缺薯條一事，已實實在在地發生，不過是發生在日本。日本麥當勞的薯條供應因加拿大溫哥華港口水災影響，為讓更多顧客能買到薯條，從本月24至30日期間，只提供小包裝薯條供應，並因餐套薯條份量向客戶退回差額。

為解決這一輪「薯條荒」，日本麥當勞與貨運代理公司簽約，希望盡快將薯仔運往日本。Flexport行政總裁Ryan Petersen於Twitter上發帖文，指出日本麥當勞已與美國貨運代理公司Flexport簽訂合同，3架裝滿薯仔的波音747飛機前往日本，以協助處理薯條短缺問題。

Update: @Flexport just contracted to fly three 747 loads of potatoes to Japan to help with the French fry shortage. 🥔✈️🇯🇵🍿 — Ryan Petersen (@typesfast) December 29, 2021

另有報道指出，日本麥當勞薯條荒有望於新年前解決，並引述一名發言人指出，中及大包裝薯條可於12月31日恢復供應。或許這個消息，對在當地偏好薯條的消費者而言，為一份份量不輕的新年禮物。

其實香港麥當勞亦曾出現食材短缺，而減少部份食品供應的情況。如在今年初時曾發生暫時薯餅供應，至今年9月時曾暫停供應脆香雞翼，須要由麥炸雞頂替。趁這一刻食材供應仍充裕時，確實要好好珍惜每種食品。