的士荒｜據報本港已有5000架的士獲保險商承諾提供保障

作為的士保險龍頭﹑為逾萬的士提供保險服務的泰加保險（6161），日前突然宣布會在下周退保相關保單，最早一批會在下周一（10日）生效，其後保險業界協調了4間保險公司承保，臨時保障方案為期30日。《明報》引述保險業聯會行政總監劉佩玲指出，截至周三（5日）已有逾5,000架的士已找到保險公司承諾提供保障，亦強調不會有的士因保險完結需停駛。

劉佩玲指出的士保單首次大規模退保，因此資訊較混亂，經過保險公司已有專人與代理溝通，相信目前已經清晰。她又指出泰加並非退保所有的士保險，亦非集中於下周完成退保，的士業界不需要擔心因斷保而未能行駛。

不過聯友的士同業聯會亦向《明報》主席歐陽根指出，其所得資料，4間保險公司對受影響泰加的士保單並非「來者不拒」，要視乎車主年齡﹑是否有失事紀錄等，而且保費會高於泰加，即使是30日的臨時保障亦先要審查。該會有200架的士使用泰加保險，但未有己成功獲得30日臨時保單。