的士荒｜泰加保險停牌　擬月中退保　上半年的士保費收入佔逾四成

的士保險龍頭泰加保險早前拒絕承接的士保險新單後，近日再去信業界指，指明會在7日通知期後「退保」。



泰加保險（6161）今早停牌，將於上午9時正起短暫停止買賣，以待刊發內幕消息公告。停牌前報0.48元，市值約3億元。

根據中期業績顯示，截至2021年6月底止，的士毛保費收入達1.6億元，佔整體毛保費收入約43.2%，為泰加保險旗下佔比最大的保險業務。期內，的士保險業務的分部利潤錄得3,420.4萬元，2020年同期為虧損1,178.7萬元。

的士車行車主協會永遠會長鄭克和日前表示，泰加佔整體的士業界逾60%車輛的保單，預料泰加退保將影響全港過萬輛的士。

2021年立法會曾召開交通運輸業保險事宜聯合小組委員會會議，當時會議文件引用保監局的資料，市場上有8家保險公司承保的士保險，在2005至2020年的16年間，有11年錄得承保虧損。

資料又顯示，保費有上升的趨勢，2019年的綜合保險平均保費已較2018年增9.8%；到2020年時，再按年升20.9%，達到33,902元。第三者保險平均保費亦同樣上升，2019年先升7.5%至22,210元，到2020年再增17.9%，達26,189元。