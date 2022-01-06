新冠疫情再升溫　宜從宅經濟概念尋找「落鑊」對象｜許繹彬

踏入2022年，港股未脫弱勢困局，加上擔心第五波疫情來勢洶洶殺埋身，前景仍未樂觀。過往限聚令高掛下，宅經濟股份因而受惠，就昨天（5日）而言，已轉營為網上購物平台的香港科技探索（1137）因預期在重啟限聚令而受惠，股價中午突然出現異動，亦可理解；如從宅經濟概念去尋找「落鑊」對象，日清食品（1475）及統一企業中國（0220）不妨可加以留意。

變種病毒Omicron肆虐全球已有一段時間；香港滿以為能一直穏守最後防線，但好景不常，俗語有云「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」，任職國泰而返港後違反要求出外聚餐限制的空少，以帶菌身驅到訪又一城望月樓，觸發病毒群組，社區紛紛出現感染個案；弱勢仍未改變的港股，在踏入2022年依然全無起色，在23000點水平一直苦苦掙扎，昨午更因擔心第五波疫情殺來「踩多腳」，23000點最終失守，由於病毒是否重臨肆虐仍然是未知之數，港股未逃離弱勢困局，前景仍未能樂觀，暫建議先以22665點，上回低位為支持點，如能守穏，及病毒情況未算嚴重，有望重返23300點水平。

變種病毒肆虐全球無日無之，以美國為例，變種病毒出現，確實可能會拖慢經濟復甦進度，但對股市全無影響，反而屢創新高；但香港則好像對美股升浪完全免疫，一旦有病毒變種的消息傳出，港股反應則相當敏感，慶幸昨天股市並非全線下瀉，傳統的銀行股及內險股，仍然做好。一直強勢的電力股，則成為跌市開刀的目標。投資者現階段不妨先行緊貼本港疫情的變化，以此判斷港股未來的走向。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。