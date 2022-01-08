國壽董事長王濱接受中紀委紀律審查監察調查　涉嚴重違紀違法

據中紀委官方網頁顯示，中國人壽保險（集團）公司黨委書記﹑董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委紀律審查監察調查。

其後中國人壽（集團）於官網發出新聞稿，指集團黨委今召開會議，即時傳達中央對王濱進行紀律審查和監察調查的決定。集團黨委副書記、副董事長、總裁袁長清主持會議。文章稱，集團黨委堅決擁護中央決定，全力配合中央紀委國家監委對王濱涉嫌嚴重違紀違法問題的紀律審查和監察調查，按照要求積極做好相關工作。

同時指出集團黨委班子成員、集團高級管理人員、各成員單位黨委主要負責人、駐集團紀檢監察組副組長、集團公司各部門主要負責人參加了會議。

據中國人壽（集團）官網顯示，王濱於上29日在上海出席廣發銀行旗下的廣銀理財揭牌儀式，為其一次代表集團最後公開露面。當日有份出席該儀式包括上海市委常委﹑常務副市長吳清，而中國人壽（集團）黨委委員﹑副總裁﹑廣發行黨委書記﹑行長王凱在儀式上致辭。

曾參與農發行籌備及成立工作

據中國人壽（集團）官網顯示，1958年出生的王濱今年63歲，為經濟學博士，於2018年8月出任有關職務。在此之前為中國太平保險集團董事長﹑黨委書記，以及交通銀行執行董事﹑副行長﹑黨委委員。

王濱亦為集團旗下中國人壽（2628）董事長，2018年12月上任。據國壽2020年年報顯示，他除為集團董事長外，亦為廣發銀行董事﹑董事長。年報內顯示王濱先後在政府及金融機構任職，擁有近30年金融管理經驗。

國壽年報內進一步指出，王濱曾在人民銀行任職，作為重要成員參與農業發展銀行籌備及成立工作，曾任該行江西省分行行長，另曾擔任交行天津分行及北京分行行長。在2005至2012年任交行副行長，於2010至12年兼任交行執行董事。在2012年3月至2018年8月任太平保險集團董事長﹑黨委書記。