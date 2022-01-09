TVB市值蒸發九成　中國梅鐸痛陳五宗罪後　還剩下什麼？｜刁佬

前排TVB台慶又引起大家討論，話說有女星不滿失落最佳女主角，句句有骨，某老牌演員個仔連續獲得多個獎項，繼續應驗老闆黎瑞剛所言，「自己人自娛自樂，（場面）愈做愈小」，難怪不少藝員到咁上下都心灰意冷離巢，這場台慶完全看不到管理層有將老闆的忠告聽入耳。

其實沉醉呢個小圈子獎項有乜意思，猶如一間公司的最佳員工獎，對自己有信心應該提名員工去角逐奧斯卡及金球獎。

TVB台慶早前再引起大家討論，惟其業務表現便值關注。﹙資料圖片﹚

電視廣播市值 7年跌足九成

電視廣播(0511)在邵逸夫領導下曾是恒生指數成份股之一，及後賣畀殼王陳國強，便展開沉淪新一頁。下沉的速度與深度正如子華神話齋：「你嗰行得罪咗人。」TVB成也無線電視，敗也無線電視，昔日大家電視撈飯，電視台的節目係香港人的集體回憶，今日冇人再睇TVB變成大家集體失憶。

TVB母公司電視廣播市值由2015年超過200億元，7年間漸進式跌足九成至20億元左右。有中國梅鐸之稱的華人文化集團創始人兼董事長黎瑞剛2015年入主，就算腰纏萬貫，蝕足九成都無面，去年終於忍不住提出改革TVB。

黎瑞剛提到：「現時已無選擇。TVB並不是在山腰掙扎，改革失敗就掉下去，而是早已摔到地板上，甚至已沉到水底，再不改革救上岸，就『沒了』。」刁佬做開公司醫生，幫病人有骨執骨，有肉攞肉，淨低個靈魂就快啲投胎，刁佬一於睇下TVB有無得投胎。

TVB畢竟做咗咁多年，累積不少珍貴資產，其中一項為清水灣電視城，不過這片臨海地皮，原來輾轉之下已賣給復星，部份還是一級歷史建築，而復星計劃提供749個低密度單位及183間酒店客房。單靠賣資產，賺取的財富都是一次過，運用資產產生現金流才是生意的王道。

TVB過往產出不少膾炙人口的電視劇，疫情下流行在家煲劇，TVB的串流平台myTV SUPER理應有良好發展，為何受歡迎程度不如Netflix？新打入香港市場的Disney+近日成功獲得本地累計票房超過港幣6,100萬的《梅艷芳》足本導演版上架，身為地頭蟲的myTV SUPER卻竟然錯失機會。

疫情下流行在家煲劇，myTV SUPER理應有良好發展，但為何受歡迎程度不如Netflix？（資料圖片）

改革需知潮流怎走

早前電視廣播宣布與邵氏兄弟(0953)，以2億元收購收購Ztore（士多）及Neigbuy（鄰住買）母企75%股權。近年TVB的Big Big Shop乘網購趨勢，都賺得一些支持者，不過在很多人心目中未必是首選，收購Ztore在戰略上可能正確，不過一個老人家收購一間新興企業，只怕新興企業最終會被老人家同化。情況就如中國人收購日本餐廳，你估最終日本餐廳會係咩風格？

老闆黎瑞剛痛陳TVB節目老化、製作技術落後、內部山頭林立等五項缺失﹙網民形容為「五宗罪」﹚。TVB董事局主席許濤邀請了曾志偉出任總經理（節目內容營運）及王祖藍出任首席創意官。無記唔係開「護老中心」，重用年近70及年過40的話事人，顯然得到老闆們的信任及尊重，但同時又點可能要求佢明白後生仔嘅想法同需要？

刁佬真係唔知道亦唔識點去救TVB，不過市場之中大企業武士復仇的案例不少，公司因為老化而沉淪，往往只能大刀闊斧改革以新人事、新作風、新產品方有望東山再起。基金佬一直教刁佬如果想知潮流點行，去你仔女間房睇下就知。刁佬一直被仔女煩住要装 Minecraft，但係點玩法？相信唔少父母都有呢個困難，如果電視教人點打機，連刁佬都要臨老學打機，唔係點同自已嗰兩位小鲜肉同美少女溝通。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。