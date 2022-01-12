安永料港本財年赤字僅180億　倡再派消費券　捐地可扣稅

國際會計師事務所安永估計，港府本財年﹙2021/22﹚將錄得180億元赤字，較政府原預測少八成。

預期赤字大減，除了因為實際支出較預算少3%或216億，也由於賣地、印花稅、利得稅及薪俸稅較估算多。其中，截至今日，本財年暫賣出六幅地，包括以估值上限賣出的中環海濱地王，料土地收入達1,226億元，較原來估計多出250億元。同時，樓市及股市交投暢旺，相關印花稅收入全年收入勢達1,100億元，創新高。

安永又估計，本港財政儲備下降至9,100億元，相當於15個月政府開支。安永稱，本港財政狀況較預期佳，有能力推出一次性紓緩措施。安永建議推出500億元紓困措施，其中430億元支持市民，70億元則為企業提供援助。

其中，安永建議再次向18歲以上本港市民派發3,000元消費券，以振興本地消費，料可帶動本港GDP增長0.75%至1%。

另外，為達「共同富裕」的目標，安永也建議推出扣稅措施，鼓勵市民捐款，假如市民捐一蚊可獲1.5元扣稅；另外，企業向政府捐地，又或捐出文物及藝術品等，也可扣除。