黃傑龍向叙福樓逾千名員工贈驚喜　宣布繼續加薪派獎金

今日已經是農曆12月11日，距離農曆新年尚餘18日。臨近歲末，打工仔最希望聽到的消息，自然是「升職﹑加薪﹑有獎金」。可是新冠肺炎疫情最近在社區有傳播危機，政府於上周又再度收緊防疫措施，從上周五（7日）起，食肆自傍晚6時後無法提供堂食。市道會否再次轉壞？相信是不少市民關心問題，亦難免擔心加薪這願望會否落空。不過叙福樓（1978）的員工便可以放心，因為主席兼行政總裁黃傑龍已明言人工會繼續加，亦會派發新春獎金。

黃傑龍於facebook上指出，在政府再次宣布停晚市，要控制成本，便考慮原已計劃好的加薪計劃及新春獎金數目，是否要暫停或取消。其本人亦因此與公司負責人事工作的副主席高秀芝傾談多次，仍未有答案。可是多加考慮後，認為前四波疫情皆捱過，大概已估算出今次生意受到多大影響，並相信影響只屬短暫，公司長遠仍然健康，決定繼續盡一名好僱主責任，要加的人工繼續加，原已訂下派發的新春獎金會繼續派發，因為公司有千多名員工需要錢過年。

冀疫情盡快受控予食肆正常營業權利

聽到黃傑龍的說法，相信公司員工應該會高興。那麼公司員工可獲加薪多少。《香港01》向其本人查詢，他指出每人加薪幅度不一，惟會明顯勝於今年通脹，幅度介乎數個百分點至十多個百分點。

至於新春獎金方面，他指出由於今才落實相關決定，公司人事部﹑會計部正仔細計算，所以尚無法得知每名員工可獲發多少，但整體金額應不少於去年。

黃傑龍指出公司做好僱主責任，亦期望政府能做好防疫及支援企業責任。猶幸政府日前已公布抗疫基金5.0，暫時仍未知悉多少。不過他指出最重要是疫情能盡快受控，給予飲食業恢復正常營業的權利，否則僱主亦難長期頂下去。