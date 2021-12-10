安心出行｜黃傑龍：有職員與看似未滿65歲客爭執　個別食店生意跌

政府昨日（9日）起強制市民入食肆等表列處所時須用「安心出行」，只有長者、16歲以下、殘疾或無家者等人可獲豁免。稻苗學會榮譽會長黃傑龍今日（10日）表示，食肆整體運作大致順利，只是有看起來不似65歲的客人被拒「填紙仔」與職員爭執，他建議同業盡責提醒豁免安排只適用於特定人群便可。

黃傑龍又說，部分餐廳表示生意下跌，跌幅多達幾十巴仙，但亦有食肆指生意增加，相信整體餐飲業界無因新安排受太大影響，

新安排下，A類食肆自動變B類，堂食可延至晚上11時前，黃傑龍指，香港九成食肆以往營業時間均至晚上11點，相信對業界有幫助，可以「做多一轉生意」。



▼12.9首天堂食必須使用「安心出行」情況▼



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新安排首日運作大致順利

黃傑龍今日（10日）在港台節目《千禧年代》中表示，昨日運作大致順利，情況尚可，但有會員反映「有睇落唔似65歲嘅，聲稱係」而出現口角及爭執，他直言「食肆原本係提供服務，執法應該留畀執法者做」，建議食肆毋須與食客起衝突，只須提醒豁免安排只適用於特定人群。

至於生意有否受影響？黃傑龍認為，只實行一天難評論，整體感覺大致上沒太大影響，與上周四相若，「聽到有啲下跌，有啲上升，但跌起上嚟跌得多，三幾十%都有」，他直言不排除有食店生意會大跌，「唔出奇，過往填紙都唔少，但唔係全面餐飲業都跌，整體感覺大致上唔會太大影響。」

特登轉外賣係少數，有A類餐廳轉外賣，但咖啡店朋友話琴日明顯多咗外賣，反正要嘟，不如買走算都唔出奇！ 稻苗學會榮譽會長黃傑龍

稻苗學會榮譽會長黃傑龍。（資料圖片）

黃傑龍直言，部份長者自行掃「安心出行」有困難，「有啲嘟嚟嘟去都對唔到焦」，而「（職員）繁忙中填表，有可能填錯，未必理想」，故不少同業傾向協助長者掃碼。

他又說，新安排下只是安心出行與填紙仔食客的比例與早前有分別，原則上毋須添加人手，只是需要適應，他舉例指，有食客午膳時漏帶手機，食店協助他落單，最終食客取回手機入餐廳便可用膳。

有報道指少數族裔或「講鄉下話」長者難以堂食，黃傑龍認為少數族裔可掃「安心出行」，長者亦可請家長協助填表，外出時帶備。