檢疫酒店｜梁子超倡順入住時間派房　免新入住者傳染將返社區房客

油麻地香港海景絲麗酒店先後6人染疫，有政府專家顧問認為兩層房間出現交叉傳播。呼吸系統專科醫生梁子超今日（17日）在港台節目《千禧年代》表示，接受檢疫的房客開門時，氣流有機會將病毒帶到鄰近房間，建議透過行政手段，按入住時間順序安排酒店房，避免新入住人士傳染快將完成檢疫人士，再把病毒帶入社區。



▼1.16袁國勇到海景絲麗酒店調查▼

+ 1

梁子超表示，檢疫酒店產生交叉感染時有發生，皆因房間的出氣較入氣快，將部分室內空氣排出走廊後，在密封的走廊會隨氣流帶到鄰近房間，即刻可透過增加酒店的換氣量或過濾，將風險稍微減低，但始終會出現短距離傳播，空氣稀釋的速度不及走到鄰近房間快，故建議避免不必要開門，開門時要佩戴口罩。

他又建議，可順著檢疫人士的檢疫日子，採取隊列式排序安排入住相鄰近的房間，解釋指可避免新入住人士感染快將完成檢疫人士，再把病毒帶入社區。

促善用深喉唾液樽採集樣本 否則成防控大弱點

昨日出現一宗源頭不明、疑涉Delta變種病毒的初陽個案，患者為23歲銅鑼灣寵物店女職員，她在發病後4日才檢測。梁子超認為，政府放棄宣傳有輕微病徵、有風險因素人士透過深喉唾液盡快檢測，或令隱性個案因時間成本而延遲診斷、病毒有機會在社區擴散，「這是防控很大的弱點……點解不鼓勵去攞樽，做深喉唾液呢？對於有病徵又自願合作，又不是強檢情況，深喉唾液具敏感度及方便，又不會有交叉感染，比其他檢測方法可能更優勝。」

Delta加Omicron未必大升傳播力 梁子超：兩種同時感染機會同中六合彩差不多

至於本港會否出現兩種變異病毒株混合，梁子超認為經過大量檢測，有關個案的密度極低，認為現階段不必太擔憂，即使混合也未必會大大提升傳播力：「兩種病毒同時感染，同中六合彩差不多。」