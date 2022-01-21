恒指季檢｜中金料擴容步伐加快　預測8隻股成染藍候選（附名單）

中金公司近日研報預測了恒指及港股通半年度調整。中金認為恒生指數的擴容步伐或將加快，有8家公司有可能成為被納入恒指成份股的候選者。



《財聯社》報道，2月18日（星期五）盤後，恒生指數公司將公布恒生系列指數半年度審議結果（審議考察截止日期為2021年12月31日)。其中包括恒生指數、國企指數、恒生科技指數等港股主要旗艦指數，以及作為港股通樣本基礎的恒生綜合指數。由於此次為半年度調整且恒指的系統性優化正在途中，因此預計涉及到的調整幅度較大。

同時考慮到追蹤部分旗艦指數的被動資金規模大（追蹤恒指與國企指數的ETF資金規模分別約為219億美元和46.5億美元），因此中金認為潛在成分股變動以及相應帶來資金流向的變化值得投資者重點關注。

指數擴容步伐或將加快 關注新經濟龍頭

此次可能變化預覽，基於現有可得數據及指數調整方法，特別是通過此前調整結果對系統性優化後的編制方法的理解和驗證，中金認為排在恒生指數順位前列的8家公司，有可能成為被納入的潛在候選者。

這些潛在候選者包括：京東健康（6618）、思摩爾國際（6969）、農夫山泉（9633）、翰森製藥（3692）、中國飛鶴（6186）、中升控股（0881）、中芯國際（0981）、中國燃氣（0384）。

這是測算優先考慮市值順位，同時結合各行業代表性綜合考量得到。但在實際調整過程中，作為指數諮詢委員決策依據的行業代表性、上市地代表性以及財務表現等指標並沒有詳細的說明或量化依據，更不用說編制方法本身由於指數系統性調整還在持續優化中，因此上述預測無法做到完全精準，只能劃定大概的範圍作為參考。

料今次擴容會較顯暮

報告預計，成分股擴容步伐或更顯著。截止2021年3季度，恒指成分股已由2021年1季度的50隻增至64隻。根據恒指公司2021年3月發布的優化建議，恒生指數成分股將在2022年中前增加至80隻，最終固定在100隻。

考慮到當前距離2022年年中前僅有此次半年度調整、以3月31日和6月30日為考察截止日期的兩次調整，因此中金預計此次擴容步伐可能相較前幾次更顯著（2021年1季度增加3隻、2季度增加2隻、3季度增加4隻）。隨着成分股擴容，部分行業的覆蓋度也將隨之而擴大。

值得注意的是，被動資金為了最大程度上減少追蹤誤差將選擇在生效前一個交易日（即3月4日）調倉，屆時相關股票成交會出現遠大於平時的「異常放量」情形，特別是在尾盤。

除此之外，根據歷史經驗，新獲得納入滬港通的中小市值公司或者因為此前長期停牌後再復牌被重新納入的公司，有可能出現較為明顯的成交活躍度的提升，值得關注。