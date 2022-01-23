微軟欲吞Activision　史上最貴科技收購　反壟斷擔憂尚存｜林子傑

微軟1月18日周二宣布將以687億美元現金收購Activision Blizzard (ATVI)，這是科技行業歷史上最昂貴的收購，此前的記錄保持者是戴爾 (Dell) 在 2015 年以 670 億美元收購EMC。

微軟已經是全球最大的遊戲科技集團，市值為22,770億美元，其次是騰訊 (5,588 億美元) 和Sony( 1,364 億美元)。收購ATVI將進一步鞏固其作為全球遊戲巨頭的地位。

讓我們探討一下本交易的幾個重要考慮。

微軟宣布以687億美元現金收購Activision Blizzard (ATVI)，成科技行業歷史上最昂貴的收購。﹙資料圖片﹚

這筆交易將增強微軟在元宇宙(Metaverse)趨勢中的地位

收購後，微軟將擁有 Minecraft、Call of Duty、Warcraft、Candy Crush等主要遊戲商標的特許經營權，有助於顯著增強微軟的元宇宙發展戰略和基礎，促進微軟在手機、PC、遊戲機和雲領域的遊戲業務增長。

價格合理嗎？

在宣佈交易之前，ATVI的價格從2021年 2 月的104.54 美元（52週高位）跌至1月17日本週一收盤價 的65.39 美元，每股95美元的收購交易價比ATVI溢價 69%。微軟表示，這是一項提高利潤的收購。ATVI 收購價意味著估值約為遠期銷售額(Forward Sale)的 6.6 倍，尚低於微軟的11.5倍。

此外，根據穆迪的數據，微軟目前擁有1,370億美元的現金，並可能在本財年產生500億美元的額外現金流(Free Cash Flow)，該交易為微軟提供了良好的現金出口。

動視暴雪擁有多個全球大熱遊戲，包括《決勝時刻》。(Getty)

反壟斷審查 (Antitrust)

XBOX（微軟）和 PlayStation（Sony）品牌已經相互競爭了 20 多年。兩家遊戲機平台一直通過發布獨有的遊戲來壓倒競爭對手。

ATVI目前為所有主要遊戲機平臺設計遊戲，微軟收購ATVI 能給XBOX帶來重要的競爭優勢，並能夠在發布熱門遊戲時給予XBOX系統優惠待遇。

Sony和其他遊戲平台（如Google或Apple）可能會爭辯說，微軟在自己擁有的大量遊戲商標發布上，偏愛自己的平台，包括為自己的平台製作獨家的流行遊戲，並將競爭對手拒之門外，其商業策略可能會傷害消費者，而觸犯反壟斷審查。例如，微軟在 2020 年收購 了Bethesda ，它即將發布的遊戲Starfield，只會在XBOX遊戲平台上獨家發佈。

類似的擔憂也籠罩在 Nvidia Corp 在2020年9月以 400 億美元收購ARM Holdings Plc 的提議上。由於 ARM 設計和授權的晶片被 500 多家公司使用，其中包括一些 Nvidia 的競爭對手，監管機構擔心 ARM 將失去其中立的行業立場。該交易至今仍未獲得批准，許多投資者認為這交易最終將不會獲得批准。

按ATVI當下 82 美元的股價看（相對95美元的收購交易價），市場似乎估計交易被叫停的概率約為三成左右。

微軟鯨吞Activision Blizzard，還要獲得美、歐監管當局批准。（資料圖片）

去年全球併購總值急飆

據《華爾街日報》報導，2021 年全球併購（M&A）總價值為 5.7 萬億美元，比2020年增長了 64%。

許多擁有顛覆性技術，但尚未盈利的科技公司目前股價低於其 52 周高點的一半，而一些大型標準普爾 500 指數公司擁有數萬億美元現金，因此，今年投資者將會投注不少精力，尋找下一個被值得併購的目標。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。