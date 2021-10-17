印度神童不謀而合　大宗商品變滯脹投資寶地　入場前須知｜林子傑

市場開始擔心，世界經濟會回到美國1970年代式的滯脹（即持續高通脹、高失業率和低經濟增長）。

美國9月非農就業人數遠低於預期，引發了投資者對全球增長的擔憂，同時國際貨幣基金組（IMF）預計將在其新的《世界經濟展望》報告中下調 2021年全球增長預測。此外，全球通脹預期處於30年以來最嚴重的水準，全球能源商品短缺和COVID-19導致的供應鏈斷裂，將商品價格推至多年來的高位，都是導致滯脹的重要因素。

由於滯脹通常會導致股票和債券下調甚至崩盤，那麼，如何在滯脹環境下投資是投資者最近的熱門話題，而如何投資大宗商品亦成為了投資圈內最重要的能力。

大宗商品投資種類

大宗商品是少數從通脹上升中受益的資產類別。隨著商品價格的上漲，用於生產這些商品的原料價格也會跟隨上漲。因此，投資大宗商品是為投資組合提供對沖通脹的有效工具。

投資者將商品分為兩類：硬商品和軟商品。硬商品需要採礦或鑽探，比如能源（原油、天然氣、煤炭等）和金屬（金、銀、銅等）。軟商品需要種植或牧場，比如農產品（小麥、木材、大豆等）和肉類（牛肉、豬肉等）。

大宗商品大致分為兩類，分別為硬商品和軟商品；能源亦是硬商品的其中一種。（資料圖片）

投資大宗商品五大方法

一般來說投資大宗商品有五種基本方法。

1. 直接投資：購買少量黃金並存放在安全處，稍後出售尚且相對簡單，但對原油或小麥進行實物交割和存儲要困難得多。因此，機構或個人投資者幾乎從不參與直接投資。

2. 投資期貨合約 : 許多期貨經紀可以提供一個保證金賬戶（margin account），讓投資者通過交易期貨合約，參與大宗商品市場的投機。要注意投資者使用保證金帳戶時，是在用借來的資金進行槓桿化交易。考慮到大宗商品價格的波動性，對於沒有良好風險管理技能的普通投資者來說，可能是危險的。

3. 投資商品股票：另一種投資大宗商品的方式，是購買生產大宗商品的公司的股票，比如礦業股、石油股或農業股。投資者要注意，一家大宗商品生產公司的股票不一定會隨著它生產的大宗商品價格上漲或下跌。投資者更要瞭解此公司是在大宗商品生產的上游還是下游，以及公司的具體經營狀況。

4. 投資大宗商品ETF和共同基金：大宗商品ETF和共同基金，為那些不想直接購買大宗商品的投資者提供了簡單的投資管道。大宗商品基金本身，可以投資於實物、商品股票、期貨合約、或三者的組合。

5. 投資管理期貨基金（Managed Future Fund）：管理期貨基金通常根據電腦程式進行趨勢跟蹤和動量指標的交易，所有買入或賣出信號均基於電腦程式，沒有任何人工干預或覆蓋。

內地煤炭庫存低落，冬季需求高峰期逼近，把煤價推升到直逼歷史高位。﹙路透社﹚

投資大宗商品需留意供求情況

對於大多數個人投資者而言，ETF和管理期貨基金是他們投資大宗商品最簡單的管道。大宗商品與股票和債券的回報率相互之間的關聯性比較低，佔投資組合5%至15%可以達致分散風險的目的，既可以降低風險，又不會損及收益。

然而，直接投資ETF，個人投資者需要根據大宗商品供求情況做出買賣的決定。投資管理期貨基金實際上是一種投機策略，尋求無任何多頭或空頭偏見（long or short bias）的情況下進出市場來產生α。因此，管理期貨基金的表現，實際上可能與被動商品ETF的投資大不相同。

值得一提的是，投資大宗商品與印度神童的投資建議不謀而合——即要多投資黃金和與農地有關的商品。

更多「馬山歸來不看岳」：

環球股債疲軟 加密貨幣一枝獨秀 數碼資產大勢所趨？

Fund佬獨白 痛寫七月操盤手記 保持敬畏的心｜林子傑

快手苦主解鎖 全靠這個投資法寶！ 恒大實戰案例全曝光｜林子傑

快手350蚊溝到200蚊 典型錯失恐懼累事 散戶自救有法｜林子傑

通脹成Wall of Worry 聰明錢雨中圍爐 訴說兩個可能｜林子傑

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師