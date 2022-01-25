美股跌跌未休　資深分析師憂將陷熊市　三指標顯示市場情緒瀕崩潰

美國股市近期走勢相當疲弱，在周一（24日）道指更曾瀉千點，隨後反彈倒升近百點收市；反映科技股走勢的納斯達克指數，更自去年11月高位累跌14%。美股持續向下，既與聯儲局對貨幣政策轉趨鷹派，以及烏克蘭局勢持續升溫有關。有分析師認為，美股跌幅或逾20%，屆時將進入熊市。

有報道指出納指自1971年面世以來，出現調整的次數達66次，當中24次調整幅度逾20%，即由市況調整至出現熊市比率達37%。於1967年已在華爾街工作的分析師Ralph Acampora，上周五（21日）接受訪問時建議投資者保持審慎，因美股主要指數跌幅或逾20%。

可留意VIX指數判斷是否見底

他進一步指出自年初起美股走勢動盪，投資者樂觀情緒減弱，納指亦已跌穿200天線，加上Bitcoin（比特幣）已失守4萬美元等因素，均反映出市場情緒將會崩潰。

他指出投資者信心難在短期內恢復，仍堅信長遠而言股市有望再創新高，並建議投資者保持觀望態度，待見底時的入市機會。

他又指出投資者可以留意VIX指數，以衡量美股是否已見底。當美股快將見底時，VIX指數會急升至38或40水平。