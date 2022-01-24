交銀洪灝：恒指正處長期重要拐點　已見周期底部　美股應逢高減倉

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝發表研究報告，認為恒指正處於長期重要拐點。

洪灝提出，恒生指數似乎在其175個月指數移動平均線（ ExMAV ）上找到支撐位。報告提到，在去年12月23日聖誕節前夕，該行在報告中細緻入微地探討了其長期配置模型如何顯示了恒指的深度配置價值，以及 22000點至23000點應該是恒指的底部區間，配置模型對恒指底部區間的預測與175個月指數移動平均線的水平不謀而合。

報告亦交代了對中國經濟的研究，研究發現中國經濟短周期的波長約為每3至4年，並相互交織在一起形成波長更長的中周期。當經濟周期轉向時，不同經濟部門的宏觀變量同時地、有規律地、按照一個潛在的韻律同步波動。例如，175個月大致相當於由四個波長為3.5年的短周期組成的波長為14年的中周期。

洪灝坦言，現階段看好港股似乎有些不合時宜，尤其是在市場被悲觀情緒深深籠罩之際。但該行認為，在關鍵時刻港股於長期趨勢線上找到支持，並在該行毫無人為干擾的量化模型中顯示出深度配置價值，認為「事出有因」。

報告指，隨著經濟周期沿著175個月的指數化均線運行，恒指在跌宕起伏中一路跨越了80 年代初沃爾克的緊縮、98年俄羅斯違約、03年非典、08年次貸風暴、11年歐洲主權債務違約風險、15年中國股市泡沫和2020年的新冠疫情。現在，恒指再次運行到了重要的長期拐點。長期趨勢線顯示，如果美國不發生經濟衰退，那麼聖誕和新年期間所見的22000點至23000點應該是恒指這個週期的底部區間。

至於美股方面，儘管近期美股出現了調整，但美國市場的情緒仍未悲觀。這些跡象表明，目前應該逢高減倉，而暫時不應該像自2020年3月底以來一直奏效地逢低買入。洪灝認為，中國放緩的經濟周期預示著，美國經濟周期也將隨之走弱。在周期放緩之際，美聯儲卻將不得不收緊貨幣政策。這才是目前全球最主要的宏觀風險。