壹傳媒核數師提出本月13日起辭任

自去年6月17日起停牌，其後遭到財政司司長入稟清盤﹑並已獲法庭頒令清盤的壹傳媒（0282）發出公告，指出於今年1月13日，公司共同及各別臨時清盤人收到灝天（香港）發出之辭任函，通知其自當日起辭任公司核數師。

灝天於辭任函中列明其辭任理由如下﹕（1）於去年6月24日，集團截至2021年3月31日止年度的合併財務報表已暫停審計工作，其時灝天已跟公司管理層溝通關於當時某些審計未決事項，包括但不限於重新評估有關當時情況而產生對財務報表的財務影響。管理層亦表示，將重新評估其編制財務報表的判斷和依據，據此將向灝天提供有關審計未決事項的進一步資料和文件。

（2）於辭任函日期，灝天尚未收到管理層提供的任何與審計未決事項有關之任何資料和/或文件。（3）根據審計未決事項的狀況及公司及其附屬公司的變化情況，灝天認為無法準確估計其將進一步產生的成本和內部資源，及其可預見必要完成的審計程序以對財務報表發表審計意見之日期。（4）有鑑於此，灝天決定辭去本公司核數師職務，並將上文第（1）至（３）段詳述的情況及其考慮傳達予公司之共同及各別臨時清盤人。

除上述事宜，灝天已經確認概無任何有關彼等辭任之事宜須敦請公司之股東或債權人垂注。公司繼續停牌。