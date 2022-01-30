美聯儲加息改「新玩法」　散戶可留意呢隻另類收租佬｜鄭昆侖

上週最令市場關強的事情包括烏克蘭地緣政治局勢以及美國聯儲局轉鷹的言論。儘管市場的波動性正在加大，惟筆者的看法是投資者往往可以在「震倉」發生過後看得更清楚哪些行業版塊會跑贏（哪一些可能會跑輸）。

美聯儲的新玩法：擬自3月起每開一次會加一次息

俄烏邊境的局勢趨緊張，亦是1月24至25日環球股市出現波動的催化劑。其中，俄羅斯股市的波動性尤其地大。儘管之後出現反彈的情況，只不過俄國MOEX指數的最新水平（3,488點)亦明顯地低於2021年10月4日的4,238點水平。市場擔心俄企有可能會面對西方國家的制裁，而出現資金逃離的情況。再者俄國貨幣（Ruble）兑美元的貶值亦有可能令海外的投資者面對「股匯雙殺」的情況。

如果談到影響到市場更大的風險，那麼美國聯儲局在1月份議息會議後發表的趨鷹（Hawkish）言論更加令市場關注。市場現時傾向相信美國央行可能在2022累計加息至少1.25%（亦即0.25厘乘以5次），即使在2021年12月，當時仍有大量投資者以及分析師認為美國在2022年只會加息0.75%至1.00%。

美國聯儲局在1月份議息會議後發表的趨鷹言論更加令市場關注（資料圖片）

美聯儲明顯地轉鷹的原因包括通脹情況正在升溫。能源供應短缺、物流成本高企、以及不少農產品出現失收的情況，推高了通脹情況。現時聯儲局最新的「玩法」是擬自3月起每開一次會加一次息。

儘管俄國的股市近月以來呈現弱勢，但是當地的石油股（例如：Lukoil）仍然堅挺。一個弱勢市場內的強勢版塊，正正是最「性感誘人」的地方。筆者相信不少聰明錢（Smart Money）除了持有美元之外，還會持有一些人們必須作出消費的商品（或相關資產）。事實上，烏克蘭事件不升溫，WTI原油價格仍企穩於每桶87美元的水平。

筆者認為，若果烏克蘭事件不升溫，WTI原油價格仍企穩於每桶87美元的水平。（資料圖片）

新意網（1686）：另類「收租佬」？

筆者之前有談論過不少本地的REITs受制於本地經濟以及疫情等等的因素。舉例說，即使近年不斷投資內地以及海外的物業資產，但是領展（0823）仍是受制於本地的零售以及入境旅遊情況。

好「磚頭」的投資者除了考慮海外的REITs之外，亦可以探究一下具備特別概念的REITs或收租資產。其中物流、倉庫、以及數據中心（Data Center）等主題尤其適合於COVID-19疫情爆發後的新時代（New Normal）。不少家居以及企業近年依靠雲端儲存（Cloud Storage)以及雲計算(Cloud Computing)等服務，亦令數據中心的需求向上。

新意網是本地的數據中心經營者，或可成「另類收租佬」（資料圖片）

至於本地的數據中心經營者，新意網（1686）應該是比較上具代表性的股份。新意網近10年不斷發展數據中心，而相關資產涉及正數現金流。新意網的增長潛力在乎本地數據中心需求向上, 以及集團的新增物業投資。再者，集團旗下部份的數據中心亦開始以客戶的用電量去收費，此舉亦可能捕捉涉高耗電量的客戶群相關收入。

按現價6.79港元計算，往績股息率為2.86%。企業涉一定程度的現金流穩定性，亦涉增長概念。話分兩頭，如果環球利息成本不斷上升的話，這亦有可能左右新意網的相對吸引力。筆者及其資產管理客戶並沒有持有新意網的股份。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師