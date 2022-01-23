內地減息托經濟效果有待觀察　兩大因素中交建成真受惠股｜鄭昆侖

上週其中一個重要財金事件便是中國人民銀行宣佈減息，包括下調1年期以及5年期的借貸利率。由於中國內地的按揭利率與5年期的借貸利率息息相關，因此有人認為是次減息的目的有托內地樓市的含意。

由於減息有助降低內的資金成本（Cost of Capital), 因此上週恒生指數、藍籌科技股以及內房股普遍向上。市場所關注的未必是減息所帶來的托經濟成效。相反，條件反射式反應(Knee Jerk Reaction)便是「買貨」而已。

中國減息托經濟 有否可靠受惠股？

相信內地消費力轉慢以及房地產市道的流動性問題，正正是內地央行推出寬鬆的貨幣政策主因之一。事實上，受制於疲弱的汽車、家電等產品銷售以及緩慢的珠寶銷情，2021年12月份內地的零售金額僅按年1.7%。與2010至2019年的8-20%增長率相比，最新的數字確實明顯地慢下來。

人行上周宣布減息，港股應聲急彈。﹙資料圖片﹚

汽車以及家電等非必須性消費品的居民購買力，或多或少受到內地樓市的影響。正當人們所持有的物業資產出現貶值、又不容易出售套現的話，他們便會減少消費其他非必需產品。汽車市場涉貸款，因此在整體系統流動性轉弱之時汽車銷售應該受累。

自1月14日起計，涉債務問題的內房股融創中國（1918)由9.18元回升至11.44元的水平。2019年年底當時股價水平仍是46.6元。

筆者並不排除一些低殘股份(例如是科網、民企內房)有出現反彈的可能性，但是減息的支撐效果有多大仍有待觀察。

無論如何，如果考慮到內地中央政府的托經濟政策，那麼一個比較上可靠的做法可能是直接投入基建項目。只不過，今次的政策未必可以依靠地方政府。原因之一是地方政府的財務狀況未必理想，即使是想配合中央亦有點兒「有心無力」(這與2008-2010年的情況有很大方別)。

中交建（1800）等國企基建股份有可能是比較上明顯政策受惠股份。儘管近幾年自由現金流（Free Cash Flow)是負數, 但是一旦中央政府決定動用這一「工具」, 至少此股可以吸引到投資者的眼球。

中交建的現價是4.61元, 市盈率大約是4倍左右。市盈率偏低並非沒有原因。近幾年自由現金流(經營現金流減去CapEx)連年負數是風險因素。只不過, 現時考慮此股的原因包括1）央企背景、以及2）內地政策。

倘中國政府加大基建投資，中交建等國企明顯較受惠。（新華社）

2021年要避開「契媽」股、ATMXJ ，那麼2022年或要避開抱團科技股！

正當中國處於減息週期，歐美等地(尤其是英語國家)極有可能處於加息週期。對於英美等地，以加息的方法去對治高通脹情況亦是可以確定。同時，當地就業以至消費力亦算是平穩。

只不過，歐美加息亦有可能對於一些估值偏貴的科技「抱團股」亦有可能帶來衝擊。大家要留意一點，這便是不少近期的人氣的美股屬於市盈率高於30倍的龍頭科技股，包括Apple (美：AAPL)、Microsoft (MSFT)、Nvidia (NVDA)、AMD ( AMD)、Amazon (AMZN)等等。更不用說估值幾乎是天價水平的Tesla (TSLA) (943.9美元)。Tesla的市盈率已高達300倍, 並且涉及Bitcoin的炒賣因素。

正當市場多了投資者認定資金成本正在上升之際，又多少人願意以偏貴估值去買入這些增長股並且「等待」市盈率終於會回歸比較上正常的水平呢？

大家不妨用多一個角度去想。上述的增長型美股近月以來涉極高的人氣，而且不少人氣高的基金亦涉及這些「美式抱團股份」。以2021年的經驗為例，年初很多人看好的Cathie Wood旗下基金以及香港上市的ATMXJ股份，但結果是這些人多擠迫的資產「反高潮」未能為投資者在2021年帶來利潤。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資(投機)理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。