Omicron殺入社區 疫情與投資二三事 其實息息相關｜鄭昆侖

毫無疑問，Omicron變種病毒株透過某航空公司的機組人員傳入市區，再經由包括某灣仔餐廳的高官權貴派對在內的多條傳播鏈散播至本港多區，相關事件應該是近期城中的熱門話題。儘管病毒的傳播途徑有好幾個，但是各大傳媒以至網上論壇都偏向喜歡以最Juicy的高官權貴派對作為熱議話題。

情況亦有點兒像股市。雖然近大半年股價出現下挫的中資科技股有很多隻，但是市場投資者仍偏好記住最具代表性的ATMXJ股份，其中包括人氣較高的阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）。正所謂人怕出名豬怕肥，更何況是涉及一些比較上不光彩的事情。

市民在黃大仙廟外廣場流動疫苗注射中心，排隊等候接種疫苗。（黃寶瑩攝）

全球多個政府正大力「谷針」 但為何市場已開始離棄疫苗股?

說開COVID-19疫情，當然不得不提及到相關的疫苗股。現時歐美等地的主流疫苗都是離不開Moderna（美股：MRNA）以及BIONTECH（美股：BNTX ）所研製的MRNA技術疫苗。疫苗未必可以完全預防Delta或Omicron變種病毒株的傳播，但是有可能減低感染者出現重症的機會。

只不過，儘管全球多個政府正在大力「谷針」（即鼓勵民眾接種疫苗），但是相關疫苗股的股價近月以來不斷回落。Moderna的現價是213.9美元，亦遠低於2021年8月9日的484.5美元。BIONTECH的最新股價水平是211.8美元，也是明顯地低於2021年8月9日的447.2美元水平。

除了上述的疫苗並不能完全阻止變種病毒株的傳播的因素之外，有藥廠（包括Pfizer）研發可以口服的抗COVID-19藥丸亦是另一個原因。至少，市場就是這樣想的。

歐美疫情快速擴散，股市仍然持續上揚。（資料圖片）

為何歐美疫情嚴重 但是海外的資產市場反而跑贏？

另一個大中華區的投資者以及分析師未必想得通的事情，便是為何歐美等地的疫情仍很嚴重但是相關股票指數仍然跑贏恒生指數（自2020年年底以來）。

除了筆者一直在指出的恒生指數公司在恒生指數換馬過度頻密（亦即犯了Over trade的交易大忌）之外，中國內地的房地產行業的流動性問題，以及科技企業所面對的政策風險也是拖累港股指數的原因之一。

除此之外，一個比較上少人提及的因素便是全球投資者仍在評估兩個主流抗疫的戰略，哪一個較為有利於新常態下的經濟發展。暫時全球就處理疫情有2個主要策略。第1個策略當然是大家比較上熟悉的清零策略。至於第2個策略，這便是在重症以及入院率（Hospitalization Rate）情況所控的條件之下接受與病毒共存。

筆者並非甚麼衛生或政治專家。然而，如果尊重環球市場的訊息的話，那麼上述2個方案之中其中有一個很可能比較上有利於經濟發展以及企業盈利。

本港疫情近期再次加劇，市民前往檢測中進行檢測。（歐嘉樂攝）

古文《曹劌論戰》暗示聰明的政策要真正的惠民

《左傳》其中一則故事名為《曹劌論戰》，筆者亦認為大家值得認真去理解箇中得道理。故事的大概內容是春秋時代實力較強的齊國派兵攻伐魯國，而曹劌挺身而出請求魯莊公接見並且談論抗敵保國之法。

曹劌的同鄉向他說︰「這是享有俸祿的官吏的事，你何必要參與呢？」（原文：「肉食者謀之，又何間焉？」）曹劌的回應是：「那些權貴眼光短淺，未必能夠深謀遠慮。」（原文：「肉食者鄙，未能遠謀。」）

至於與魯莊公會面之時，曹劌詢問魯莊公憑什麼條件進行這次戰爭？魯莊公回應說︰「衣食等生活所需，我不敢獨佔，一定會分給週邊的人。」（原文：衣食所安，弗敢專也，必以分人。」）曹劌回答︰「小恩小惠未能分給所有人（受惠的多是高官權貴），老百姓是不會跟從的。」（原文：「小惠未遍，民弗從也。」）

魯莊公之後再說︰「大大小小訴訟案件，雖不能一一明察，但一定按實情處理審判。」（原文：「小大之獄，雖不能察，必以情。」）曹劌回答說︰「這是為百姓盡心竭力做事的證明，可以憑著此與齊國一戰。（原文：忠之屬也，可以一戰。」）文章的尾段亦有交代魯國成功擊退齊國軍隊。相關戰事亦即是歷史所記載的「長勺之戰」。

近日不斷有政商界人士前往竹篙灣接受21日檢疫。（羅國輝攝）

《曹劌論戰》只是筆者中學時代的中文課本的其中一篇文章， 基本上大多數中學生亦有能力去理解。整篇文章最「高章」的地方，便是只用幾句說話便指出一個地方的領袖所實施的政策，要惠及平民百姓，否則可能失去民心。

套用今天的經濟術語，亦即要小心處理貧富差距以及民生（包括衣食住行）的事情。至於文中魯莊公所說的「衣食所安，弗敢專也，必以分人。」主要問題在於這正在暗示社會的權貴才享有特別的福利，甚至是特權。這不單止暗示不少政策未必真正能夠惠及平民百姓， 反而有可能因為社會涉及特權主義而導致人民離心。亦只有盡心盡力為人民福利做事的領袖，才有可能令人民以及有能之士真心為社會效力。

假若有好幾個星期不能晚上出外用膳的話（更不用說不應該參與涉百人的派對活動），除了善用時間鑽研海外的投資機會之外，大家亦不妨可以在晚間多作閱讀、多作思考。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師