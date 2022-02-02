馬時亨主持「名人堂」獲老友力撐　虎年伊始送港人兩個詞｜溫多娜

今日大年初二，溫多娜先同讀者拜個年，祝大家身體健康、萬事如意、財源滾滾來！所謂一年之計在於春，虎年伊始，不少人都會許下新一年的目標，希望天天進步。

進步需要動力，何不看看成功人士的分享？溫多娜知道港鐵前主席馬時亨最近難得親自上陣做主持，力邀一眾老友做嘉賓，大談他們的人生經歷。在商界打滾數十年、又做過高官，馬時亨人脈廣闊，不容溫多娜多講，睇睇名單，三個字——「無得輸」。

嘉賓陣容橫跨商界、政界、學界及演藝界，包括「賭王」呂志和、銀行大班王冬勝、商界女強人史美倫、華資大家族接班人鄭志剛、企業家黃子欣、企業家楊敏德、「前一哥」李明逵、醫學教育家楊紫芝教授、經濟學家陳坤耀教授及「歌神」林子祥。

馬時亨邀請偶像林子祥做節目嘉賓，超初也擔心「無嘢講」。﹙TVB直播畫面﹚

嘉賓粒粒星 最怕林子祥「唔講嘢」

熟還熟，馬時亨自言「落足料」，佢同溫多娜講，自己在做資料搜集及訪問的過程，發掘了不少有關這些嘉賓的「新料」，例如王冬勝出道之初，原來上過電視介紹按揭產品；香港回歸那晚，李明逵選擇播貝多芬交響樂蓋過示威者聲浪的原因。

問及10位嘉賓，那位最難「駕馭」，馬時亨就話偶像林子祥﹙「阿Lam」﹚起初令佢好「頭痛」。馬時亨解釋，因為打波關係，結識阿Lam逾20年，知道他性格較內向，平素不是「好講嘢」，怕訪問無火花，豈料拍攝當日大家言談甚歡，馬時亨笑言是「好日子」，「阿Lam講咗好多嘢，包括佢同莎莉﹙葉蒨文﹚相處之道，以及樂壇今昔之別，肯定大家無聽過！」

馬時亨指守業難，惟鄭志剛成功將文化藝術注入生意，創出一翻事業。﹙資料圖片﹚

冀傳播正能量 港人要「自強」和「堅持」

10位嘉賓各有成就，在各自的領域創出高峰，馬時亨就話，他們做事好認真、好有拼勁，每一位都不偷懶，追求「excellence」，「好似和哥﹙呂志和﹚，七十歲也不言休，創業搞銀娛，你要服佢！」

就算是新世界第三代接班人鄭志剛，馬時亨亦話，望落順風順水，但創業難，守業更難，「佢阿爺、阿爸我都認識，將創業的標準Set到咁高，中國人成日話守業難，但鄭志剛將文化藝術注入生意，創出一番事業。」

馬時亨續稱，當初應相熟監製之請，拍攝《馬時亨名人堂》，主要因為這幾年香港充斥負能量。節目初五﹙2月5日﹚出街，馬時亨希望可以「泵返」一些正能量，「這些名人有好多正能量，個個都好自強、好堅持，這是我想送畀香港人的詞！」