共同富裕惹「鬥地主」猜想　馬時亨稱過慮︰大原則是減低貧富懸殊

本港貧窮人口創新高，每4.5個港人一個窮！要解決這個問題，有人提出仿照內地推行「共同富裕」政策，但也引起「大鑊飯」、「鬥地主」等猜想。



前財庫局局長馬時亨早前接受《香港01》訪問，就此問題發表看法，他認為「鬥地主」等說法屬過慮，大原則仍然是支持把貧富懸殊情況減低。對於北部都會區願景發展樂觀，馬時亨認為，在國家關注本港住房問題下，成功機會大增。



香港貧富懸殊嚴重，貧窮人口高達165.3萬，每4.5個港人就有一個窮。（黃永俊攝）

本港去年人均GDP高達3.61萬港元，惟貧窮人口卻達165.3萬，貧窮率升至23.6%，即每4.5個港人一個窮！前財經事務及庫務局局長馬時亨，出身草根，譜寫「獅子山下」成功故事，他聽到這數字，直呼「我都好Shocked﹙震驚﹚」。

馬時亨坦言，貧富懸殊在任何社會都會有，只是程度問題，他作為普通市民，亦不願看見貧富差距如此厲害，「當你有如此大的貧富懸殊，對社會不好，穩定性無咁高！」

「鬥地主」之說屬過慮

的確，貧窮問題，非香港獨有，即便是內地，也高舉「共高富裕」的旗幟。國策出台後，市場有不少聲音擔心是「鬥地主」的開端，早前路透一篇報道稱，中央要求香港地產大亨「守規矩」，以解決本港住房短缺問題，又指地產商被告知「遊戲規則已經改變」，不再容許壟斷。

市場有聲音擔心共同富裕是「鬥地主」的開端，馬時亨笑言屬過慮。（歐嘉樂攝）

消息一出，本港地產股崩塌，單日失千億市值，惟馬時亨笑言「鬥地主」之說屬過憂，「內地真係要『鬥地主』、『共產』，易過借火！使乜同你講呢啲嘢，聽日落個命令都改變哂啦！」

他認為國家主席習近平推出的「共同富裕」十分理性及人性化，是關懷老百姓之舉，「依我理解，習主席講的共同富裕，是在社會結構上令人可以脫貧，提升社會流動性，而有錢人也可以幫下手。」事實上，中央話音剛落，內地科技巨企紛紛以行動支持，例如阿里巴巴﹙9988﹚承諾投資155億美元協助促進中國的共同富裕，而騰訊﹙0700﹚也不甘落後，承諾出資77.5億美元。

問及是否支持本港走「共同富裕」，馬時亨則認為，在資本主義掛帥的香港，行政指導效率未必如內地般高效，「國情唔同，好難指住你要你做嘢，從商家角度，做生意有風險，賺錢係理所當然。」話雖如此，他認為，大原則仍然是支持把貧富懸殊情況減低，支持有錢人出一分力。馬時亨舉例指，紐約大學在2018年宣布為所有醫學生提供全額學費獎學金，其中有1億美元來自家得寶公司（Home Depot）創辦人蘭格恩（Kenneth G. Langone）夫妻捐贈。「香港都有『有心人』，但規模較外國少，如果有錢佬出來講，所有大學貸款一筆過清，幫到好多人。」

習近平強調共同富裕是，是中共經濟改革和財富分配政策的一次重大轉向。（美聯社）

貧富懸殊從源頭解決

曾任職高官，又於商界打拼多年，馬時亨認為要縮窄貧富懸殊，須從源頭解決，例如要分析這百萬人是什麼背景，他們有什麼技能，是不是跨代貧窮？「我都想跨代貧窮消失，希望有mobility（向上流動），（因為）我自己都係咁樣脫貧！」

他建議，政府需要就百多萬窮人做仔細的背景分析，例如是新移民還是土生土長？學歷如何？是否租樓？「假如佢住劏房，搵得八千、一萬，『更加愈窮愈見鬼，難有積蓄』，去返公共房屋政策，畀間公屋佢，（已經）減輕好多。」

的確，住屋成本，成為不少人脫貧的阻礙，北部都會區計劃可容納約250萬居住人口，提供65萬個工作職位，又能否解決市民住房以至貧窮問題？

在房屋問題受國家「注視」下，馬時亨對北部都會區發展感樂觀。（歐嘉樂攝）

住屋問題受國家注視 須有配套配合

馬時亨坦言，計劃是一個遠大的願景（Vision），並非明天就能發生的事，「十五年後我啲孫都廿幾歲，佢地先享受到，但有個Vision係好事！」

他認為「小政府大市場」的觀念已過時，不諱言在解決市民「上車難」的問題，自「八萬五」計劃不幸「難產」後，過去15年未見很大的進展，相對而言，馬時亨對北部都會區看法較樂觀，皆因已出現多個突破，包括公務員經過多年洗禮，已知道社會聲音及需要、立法會阻力大減，政策容易開綠燈、政府官員更重視解決房屋問題。「連國家都出聲要消滅劏房，佢地會keep a very close eye！你作為香港官員仲唔緊張？仲唔解決？問責制下，政府、立法會及商界都知道個目標，令成功機會高咗！」馬時亨道。

實際執行層面上，他直指覓地非最困難，反而周邊配套才是最重要。「我反對收回高爾夫球場起樓，因為沒有配套！你啲交通點啊？你起了樓市民返唔到屋企又是鬧你，你想解決問題但又create（創造）問題出嚟！」他也提醒，希望這些大型項目不要消化不良，「起咁多屋、基建，但咁短時間，機場玫瑰園要七年，（北部都會區）時間double，但規模、複雜好多，政府政策、內部運作、工人，畀唔畀我輸入勞工？點樣去應付？好多issue，要好有決心，十五年做到，我畀大姆指！」