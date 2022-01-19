馬時亨寄語孫兒做有品格的人　「輸」為成功之母｜珍姫蜜

小珍一向都留意名人動向，近日睇到港鐵前主席馬時亨接受訪問，應節目監製要求，想像自己參加咗朋友組織嘅「認識祖國團」，返內地半年，暫別孫仔孫女，佢會寫一封咩信畀佢地？

馬時亨就話，信中會寄語孫兒做個有品格嘅人，皆因一個人嘅品格比學業成績、工作銜頭及社會地位更重要，「品格是我們的根！」馬時亨又話，孫仔孫女現在讀書，學業競爭好激烈，可能已知道社會對佢地有不同很期望，例如跑步要跑得快、要成為班上受歡迎的人，這些「統統都會有壓力」，但最重要仍然是「做個有品格的人」。馬時亨喺信中直言，無需要做最高分嘅人，但永遠記住要虛心學習，保持對人、對事嘅好奇心；又無需要成為跑得最快嘅人，但跌低咗一定要識得企返起身，「希望孫仔孫女要記住，堅毅走你們的路。失敗是你們的豐盛的成果。」

係呢個充斥怪獸家長嘅年代，有邊個父母唔想仔女考第一？小珍聽完馬時亨咁講，覺得好有意思，忍唔住WhatsApp佢，再問下點應對失敗？馬時亨同小珍講，一個人千祈唔好「接受失敗」，因為你覺得自己失敗，就唔會有動力企返起身，但人可以「認輸」，輸一鋪要企起身再打過，「我會認輸，下次諗下點解會輸！」

馬時亨為港大陳坤耀傑出學人講座「碌人情卡」，請來城中精英分享看法。﹙資料圖片﹚

馬時亨仲話，糖王郭鶴年在其自傳中曾經講過，一個人最大嘅問題係成日都贏，唔識輸，「你太成功，未試過失敗，變咗『成功乃失敗之母』！」講得興起，馬時亨仲即席改編成另一金句——「輸為成功之母」，佢仲話︰「冇輸過嘅人可能會剛愎自用，一鋪清袋！」

今年69歲的馬時亨，人生經歷豐富，做過商界領袖亦做過高官，左右逢源，而家講失敗好輕鬆，但實情佢嘅事業都唔係一帆風順。小珍聽馬時亨講過，佢港大畢業後，入到美國大通銀行擔任分析員，聽落風光，但有一次獲公司委派至紐約長駐，曾因為與當時的上司唔夾，每日被老闆責備而流下男兒淚，由於簽證限制，唔可以隨便轉工，加上果個年代冇手機冇Whatsapp，只可以「自己一個人喺間房到喊」。好在，佢無接受失敗，最後仲做埋加拿大銀行首屈一指嘅銀行分析員，跌低咗都企起身！