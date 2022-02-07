食肆業務再度受壓　政府﹕未來數月行業前景取決於疫情發展

政府公布去年第四季本港食肆總收益臨時估計為251億元，按年上升29.1%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為82億元，按年上升29.6%。

扣除其間價格變動的影響後，季內食肆總收益以數量計的臨時估計按年上升25.5%。

上季中式食肆收益增逾33%

按食肆類別分析，去年第四季與2020年第四季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升39.5%及35.6%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升33.4%及28.9%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升12.6%及10%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升58.8%及65.6%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升11.5%及8.8%。

若與去年第三季相比，經季節性調整，季內食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升1.6%及0.7%。

政府又指出去年全年的食肆總收益價值的臨時估計為927億元。以價值計及數量計分別按年上升16.8%及14.8%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為302億元，按年上升16.8%。

按食肆類別分析，中式餐館的總收益以價值計及數量計，按年分別上升18.3%及16.4%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升23.1%及20.7%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升8.6%及6.4%。酒吧的總收益以價值計下跌0.2%，但以數量計則上升6.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升12.3%及10.5%。

去年食肆收益按年增16.8%

政府發言人表示，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善，以及消費券計劃，食肆業務在去年第四季繼續改善。食肆總收益價值在第四季與一年前的低基數比較大幅上升29.1%。經季節性調整按季比較，食肆總收益價值進一步上升1.6%。去年全年合計，食肆總收益價值與2020年的低比較基數相比回升16.8%，但仍明顯低於環球疫情大流行前的水平。

發言人進一步指出，最新數據僅能反映截至去年年底的情況。踏入今年，最新一波本地疫情，以及因應收緊的社交距離措施，已令食肆業務再度受壓。「防疫抗疫基金」下的新一輪措施應能及時提供一些紓緩作用。食肆未來數個月的業務前景將主要取決於本地疫情的發展。因此，社會必須與政府合作，一起令本地疫情盡快受控。