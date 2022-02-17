星展料今年寫字樓租金大致穩定　供應增若未能通關或令空置率反彈

疫情下封關，外國及內地企業難以來港發展或擴張業務，令寫字樓空置率上升，星展銀行 (香港) 研究部香港房地產業分析師丘卓文表示，去年底中環空置率上升至8％，惟主要的寫字樓，如國際金融中心（IFC）出租率近百分百，附近的亦達95％，但中環邊緣部分辦公室空置率卻逾10%；至於整體空置率則為9.6％。

租金方面，去年上半年租金水平跌4.7% ，下半年則收窄至0.5%，中環是首個租金恢復正增長的區份；灣仔及銅鑼灣表現最差；港島東和九龍東租金仍然承壓，惟尖沙咀區的租金跌幅則企穩。

丘卓文認為，寫字樓租金水平己見觸底的跡象，今年整體租金應大致穩定，中環將跑贏大市，惟新寫字樓供應將限制租金上漲，若未能通關，吸引內地及外資來港，空置率或將會反彈。

丘卓文認為，寫字樓租金水平己見觸底的跡象，今年整體租金應大致穩定。（星展銀行提供）

若通關零售業迎強勁反彈

另外，去年本港疫情緩和，零售業數據反彈，丘卓文表示，去年零售業受惠消費券，及由於市民未能到海外旅遊，將相關消費轉到購入奢侈品和耐用消費品，令市況持續回暖，而餐飲業的收入亦回復到疫情前水平的八成，令去年租金見底。

不過由於市民外出用餐，影響對超市的需要，銷售額出現負增長，加上消費者開始習慣網購，令去年網上零售額佔零售總額的8.1%，高於2020年的6.3%

他估計第五波疫情及「疫苗通行證」影響下，業主或要提供補助，過去兩年經驗下將可更針對支援受影響的租乎，但同時亦受疫情影響，租戶的實力亦受拖累，今年零售租金下跌，但疫情會過去，只要通關將會有強勁的反彈。