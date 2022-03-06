歐美擬制裁俄油　俄烏危機升級至全球金融大戰｜伽羅華

俄烏戰事持續膠著，但戰爭帶來的風險正外溢至其他環節。隨着歐美對俄制裁升級，一場無硝煙的金融世界大戰已經開打。俄羅斯是能源及資源生產大國，歐洲非常倚賴俄國的能源供應，在能源價格屢創高位下，歐股首當其衝，預計美股未來一周仍然受壓，除非俄烏戰況有戲劇性發展。

歐美連日宣布向俄國祭出金融核彈級制裁，將該國頭十大銀行剔出全球銀行間金融電信協會（SWIFT），變相封鎖其近八成資產，6,000億美元外匯儲備約有三分二遭凍結，又切斷其過半的高科技進口，但歐美卻一直沒有禁止進口俄國石油。

歐美要求全面封禁俄國能源進口的呼聲日高。﹙資料來源﹚

不過，當普京態度強硬，勢要全面控制烏克蘭，歐美要求全面封禁俄國能源進口的呼聲日高。據路透與Ipsos進行的最新民調顯示，8成美國受訪者認為美國應禁購俄國石油。一旦俄油納入制裁，原油市場供求將嚴重失衡，令疫後根基未穩的全球經濟更加步履蹣跚。

據外電報道，美國上周正在評估禁止禁止自俄國進口原油，正和美國石油和天然氣產業對話，討論潛在的衝擊，歐盟正在討論在對俄新一波制裁中納入能源產業。目前對俄國實施的能源制裁僅限於銀行業，以及限制多家俄資能源公司在美國市場融資。這些公司包括該國第三大銀行Gazprombank、最大的天然氣公司Gazprom、Gazprom Neft，Transneft和RusHydro等，但迄今歐美仍然從俄國進口油氣產品。

歐盟極依賴俄油 若制裁將釀雙輸局面

根據能源情報署（EIA）數據，去年美國進口的原油和成品油中，約有8%，即每日67.2萬桶來自俄國。其中，原油佔美國進口量約3%，相當於每日20萬桶。截至去年中期計，美國從俄進口的原油規模已創十年高位，但所佔比例仍處於低水平。

相對美國，歐洲更倚賴俄國的天然氣，特別是德國最受影響，歐洲從俄國進口四成的天然氣，但德國的進口比例達50%，還有45%的歐洲人依賴俄國煤炭，34%的依賴俄國石油，加上德國正在逐步淘汰核能，使其更加依賴俄國的能源進口，這可能讓俄國誤判歐洲不會將制裁升級，但歐洲民眾的反戰立場堅定，局勢已非按俄國的設想發展。

歐美沒有將俄國原油納入制裁名單，是對俄制裁行動的最大漏洞，儘管堵塞這個漏洞，對俄經濟的負面影響並不會立竿見影，但中短期肯定令俄國經濟受創，石油及天然氣的產出佔俄國GDP的三成以上，2019年油氣產品合佔俄國出口六成以上，所以歐盟一旦決心限制俄國的能源進口，不惜犠牲經濟為代價，對歐俄都是雙輸局面。

SWIFT的核彈級制裁幾乎將俄國經濟打回石器時代，除了部分能源產品可以出口，其餘大部分商品貿易只能以物易物的方式進行，情況與美國制裁伊朗的情況相似。那麽，俄國能否轉向由中國建立的跨境銀行間支付系統CIPS？答案是CIPS對俄國幫助非常有限。

SWIFT

SWIFT制裁將俄打回石器時代 只能以物易物

SWIFT是一個全球銀行間訊息傳遞系統，將指令從一家銀行中繼到另一家銀行，然後再在各種貨幣的結算系統進行實際交割，CIPS可能有本身的訊息傳遞系統，但自2016年以來它一直使用SWIFT作為其訊息通道。不要說中國六大國有銀行已加入制裁俄國原油貿易的行列，即使俄國銀行加入CIPS，但缺乏有效的訊息通道，俄國的原油貿易只能採取以物易物的方式進行。

過去一周，油價飆升25%，布蘭特原油周四上試120美元關，紐約期油則飆升至115美元的14年高位。摩通報告估計，一旦全面中斷俄國進口，今年底布油有可能高見185美元。

自從俄國入侵烏克蘭後，大部分國家避買俄國石油。據摩通報告稱，現時66%的俄國石油正在努力尋找買家，可能影響高達每日430萬桶的原油供應，在如此巨大的供求錯配下，解除對伊朗原油制裁變得非常迫切性。摩通估計，若伊朗原油回歸，布油第二、第三及第四季均價分別為110美元、100美元及90美元，否則布油目標價全部每桶上調5美元。

上周美股跌幅不及歐股慘淡，這與美國沒有直接軍事干預俄烏戰局有關，但隨着能源價格高企，將抵銷聯儲局循序漸進加息的維穩效果。全周計，道指收報33614點，跌幅1.3%。納指收報13313點，微跌0.34%。標指收報4328點，累跌1.3%。

標普能源ETF後發先至 軍工股好睇唔好食

全周計大型科技股受壓，蘋果公司公布3月9日舉辦新產品發布會，股價照跌1%至163.17美元，微軟跌2.5%至289,86美元，Tesla因德國柏林廠房獲投產許可，周內升3.5%至838.39美元，Nvidia則跌5.1%至229.36美元。

能源與軍工股是行業股份的逆市奇葩，自2月24日俄國入侵烏克蘭開始，SPDR標普能源ETF（XLE）及SPDR標普油氣開採生產ETF（XOP）迄今分別上升9.2%及17.6%，以往石油市場出現結構性供不應求，XOP升勢會先行且迅猛，但中短期XLE升勢會後發先至。

至SPDR航太國防工業ETF（XAR）周五報122.08，自俄烏開戰XAR已累升逾12%，但要留意美國主要的軍工股所接的訂單已覆蓋未來一兩年產能，而且受疫情影響交付能力受到限制，對新訂單基本上應接不暇，這一輪升勢有可能是投資情緒推動為主。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。