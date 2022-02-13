俄烏衝突升級「世界大戰」　股債市場命懸普京大帝之手｜伽羅華

上周美股再度告急，自從周四美國公布1月通脹達7.5%，高於市場預期的7.3%，疊加聯儲局理事出言凶市場，華爾街大行在旁敲鑼打鼓，令投資者神經處於極度緊崩狀態，一聽俄羅斯與白俄在烏克蘭邊境軍演，外電直指俄羅斯總統已下令揮軍入侵烏國，大戰似一觸即發，美股即時崩盤，納指穿萬四關，過去兩日累跌3.6%。

俄烏長期的恩恩怨怨錯綜複雜，你可以為俄羅斯出兵提供很多理據，但也有更多能解決問題的非軍事選項。一位專家說得好，四個「不」概括當前各個持份者的心態，「烏克蘭不敢打，歐盟不想打，美國不想真的打，俄羅斯不想主動打。」決定打不打這場仗，主動權已落在軍政強人俄羅斯總統普京手上。

美國總統拜登聲稱，美俄一旦打起來將是「世界大戰」。﹙資料圖片﹚

相比之下，美國總統拜登聲稱，美俄一旦打起來將是「世界大戰」，這句話竟然出自世界級領袖的口中，投資者不讓它嚇破膽才怪，反觀普京在大戰當前仍有心情在冬奧開幕禮上假寐，心態上已贏足九條街，好難想像這樣一個舉重若輕的人貿貿然打一場無把握的仗。

當俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）和中國石油天然氣集團公司 （CNPC）簽署一張為期30年供氣合約，總供應量達100億立方公尺後，讓俄羅斯手上有更多籌碼與歐盟進行長期談判。只要整個歐洲都擺出一副不願與俄開戰的姿態，俄羅斯便已取得外交勝利，紓緩國內對普京的不滿。再者，從俄國與中方簽長期供氣合約要求結算貨幣為歐元，便可見俄國依然期望歐洲繼續是其天然氣最大客戶，意味這場仗很難大打，可能經過雙方討價還價後，連小打都不必要了。

聯儲鷹派言論嚇窒市場 影響甚於地緣衝突

就算俄烏觸發小規模軍事衝突，也只會加快資金從歐洲回流美國避險，一場歐洲小型戰爭對美國經濟不會造成任何傷害，所以俄烏危機對美股的衝擊只是暫時，真正讓投資者食驚風散的是美國聯儲局政策，以及喜愛出口術的聯儲局成員。

美國聯儲局主席鮑威爾3月3日出席記者會，討論有關儲局突然宣布減息的決定。他指美國經濟基本面仍強，惟疫情將在一段時間內帶來經濟壓力。（AP）

在周四美國勞工部於市前公布1月通脹數據，上午市況先跌後回穩，但當下午「鷹派」聖路易斯聯儲主席James Bullard在通脹數據公布後，認為美聯儲加息步伐應該更激進，到7月最好累計加息1厘，美股應聲崩盤，儘管「中間派」舊金山聯儲主席Mary Daly為鷹派言論降溫，認為沒必要如此激進加息，然而，Daly在今年貨幣政策上沒有投票權，Bullard卻有，所以鷹派言論佔上風，花旗隨即改口稱3月加息半厘的機率高唱入雲，高盛亦將今年加息次數預測由5次上調至7次。

芝加哥商交所最新利率期貨顯示，交易員預計聯儲局3月加息的機會率為百分百，加半厘的機會率增至94.7%，遠高於通脹數據公布前約30%，加息75個基點的機會率為5.3%。

由於加息陰霾未散，烏俄局勢又急轉直下，周五美股未止瀉，科技股成為重災區，蘋果公司和微軟跌逾2%，Amazon跌3.6%，Tesla跌4.9%，Nvidia急跌7.3%，但凡升得愈高，便跌得愈重，反映一月底以來的升勢屬於技術性反彈（希望不是死猫彈）。一如筆者之前所言，面對眾多不確定因素，在未清楚美國通脹能否上半年回穩，以及聯儲局的貨幣政策明朗化前，美股上半年仍處於波動市格局，大家入市撈底倒不如趁低吸納標普500 VIX 的波動指數期貨，或有意外驚喜。

美息仍低於2厘，相比通脹增長率6至7%仍有一大段距離。﹙資料圖片﹚

美經濟持續強勁 龍頭股對沖通脹之選

目前看淡美股前景成為華爾街大行的主流看法，但對美股後市審慎樂觀的仍大有人在，就算美國今年加息7次，美息仍低於2厘，相比通脹增長率6至7%仍有一大段距離，意味投資美國龍頭股仍是對沖高通脹的最佳工具之一，至少股神巴菲特仍未進一步減持手上的蘋果公司股份。

除了美股大好友Thomas Lee外，DataTrek Research聯合創始人Nicholas Colas也看好美股，他在2月初發布的報告中指出，許多美國消費者的關鍵指標將在今年餘下時間內保持強勁，以失業率為例，去年12月及1月份的失業率分別為3.9%及4.0%，相比1970年代（4.6%），1980年代（5.0%）和2000年代初（4.4%），目前失業率處於極低水平。此外，工資增長持續強勁 ，1月份私人非農就業所有員工的平均時薪增加0.23美元，達到31.63美元，足以抵銷當前的大部分通脹壓力。

不過，加息對債市的衝擊較股市更值得投資者關注，在加息陰霾下，周四10年期美債孳息衝上2.057%，為兩年來首次穿2%水平，周五因資金擔心「世界大戰」避險債市，10年美債孳息回軟至1.918%，但作為全球金融資產參考的10年期美債孳息，一旦衝破2%心理關口，對全球債市構成重大衝擊。

自從2008年金融海嘯，全球央行放水救市，加上疫情來襲，聯儲局的資產負債規模已近9萬億美元，在平錢氾濫的年代，負息債券如雨後春筍，但隨着美債孳息向上，帶動全球主權債利率，全球負利率債券規模由2020年底18.4萬億美元降至近期的10萬億美元水平，這類主權國債券以歐日為主，債價上升意味資金出逃，有可能造成各國貨幣惡性貶值，而且當地金融系統的流動性或受衝擊，導致股市表現受壓。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。