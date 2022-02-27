憧憬俄烏危機受控　焦點轉投3月議息　美股或迎反彈浪 ｜伽羅華

當全世界認為俄羅斯總統普京不會貿然進行軍事冒險，上周初俄軍突然向烏克蘭本土發動攻擊，霎時間全球股市陷入恐慌，本已飽食驚風散的投資者嚇到大手拋貨，美股連番破位，但周四卻迎來單日大V彈，周五歐美股市升勢持續，究竟股市大反彈是曙光初露，還是迴光反照？

今年初，在俄烏緊張局勢及美國加息陰霾的氛圍下，美股表現異常波動，單日轉向已成為常態，但今次由超級大國俄羅斯發動的侵略戰爭實屬罕見，對經歷多年太平日子的散戶難免構成重大心理影響。

在俄烏戰事持續下，美國三大指數仍可以收復周初的失地，美股表現確令人意外，而且能源價格亦很快由高位回穩，市場似乎預期今次俄烏戰事不會進一步升級。道指周五報34,058點，升2.51%，納指收報13,694點，升1.64%，標指收4,384點，升2.24%。以全周計，納指累升1.1%，標指累升0.8%，道指則微跌不足0.1%。

SWIFT制裁對象難納入俄國能源商

布蘭特期油及紐約期油每桶分別從高位回軟至97.93及91.94美元，油價回穩是因為歐美都是俄國石油的買家，所以不願將俄國的能源出口納入制裁清單，這也是德國暫時不想將俄國剔除國際銀行支付系統SWIFT以外的原因。單單這一點，在原油市場有定價權的俄國是佔些上風，至少目前可以減低西方對他與俄國經濟制裁的殺傷力。

然而，面對西方制裁有可能加碼，對俄方構成政經壓力已愈來愈大，加上俄方的「斬首行動」未能奏效，空降基輔周邊地區的行動失利，俄烏戰事暫時進入膠著狀態。據悉，俄烏將在白俄羅斯進行首輪談判，令事件有緩解希望。由俄方推進的步伐緩慢，以及歐盟、美國等國採取逐步升級的制裁形式，都顯示雙方都爭取在談判前加大籌碼，雖然未必一蹴即至達成協議，但可以緩和緊張勢態。

由普京下令揮軍攻入烏克蘭的一刻，他的確進行軍事冒險的險棋，但不代表普京是瘋子。俄國要在烏克蘭扶植親俄政權當然難度極大，卻有可能將烏克蘭東西一分為二，形成親俄與親西方的對峙局面，這樣烏克蘭對俄國的軍事威脅將大減，假使俄烏達成停火協議，對全球經濟的傷害將減至最低，除此之外，一時間難尋更佳解決俄烏紛爭的方案。

儘管俄烏戰事還有不明朗的地方，為本周美股後向留下不少懸念，但市場焦點似乎已轉移至3月16日美聯儲議息會議上。當周五公布1月份核心個人消費支出價格指數（PCE）按年增長5.2%，是自1983年4月以來的最大漲幅，但無礙美股升勢，而且CME FedWatch的利率期貨顯示，3月加息半厘的機會率已由早前的9成持續跌至24%，加息25個基點的機會率增至76%，反映市場不認為聯儲局會採取激進的加息步代。

筆者認為，若聯儲局在3月中議息會前派定心丸，美股有可能迎來新一輪反彈浪。（資料圖片）

貝萊德：央行須忍受與「高通脹」共存

貝萊德投資研究所Jean Boivin上周發表報告，認為各國央行可能被迫與「高通脹」共存，因為應對由供應驅動的通脹而採取激進的加息方式，只會破壞尚未完全復甦的經濟活動。

在俄烏危機持續下，因供應鏈之亂而推高的能源價格將進一步飆升，即使大幅加息亦難以壓抑通脹惡化。RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas預期，若歐洲爆發全面戰爭，布蘭特油價有機會升至每桶110美元，能源衝擊將在未來3到6個月內將美國通脹率推高2.8個百分點，意味有機會上試10%高位，要待俄烏危機穩定，價格升勢才能緩解。

當大部分利空消息盡出，淡友對美股開始轉軚看好。華爾街知名大淡倉、摩根士丹利分析師Mike Wilson周初一份研報中指出，雖然市況的不確定性「非常高」，但任何緩解都可能給市場帶來好消息，甚至快速反彈5%似乎不是不可能。事實上，納指周四盤中低見12,587點時，較歷史高位已累跌22%，技術走勢已差無可差，幸好納指由周四低位至周五收市彈升8.8%，標指亦反彈6.5%，美股氛圍有所改善，若聯儲局在3月中議息會前派定心丸，美股有可能迎來新一輪反彈浪。

Tesla超級工廠通常是「就地取材」。圖為Tesla在上海的工廠。（Getty）

傳Tesla加碼滬廠產能 年產汽車增至200萬

上周美股多空大戰蕩氣迴腸，連帶超級成長股Nvidia跌破220美元支持位，周四低見208.9美元，周五收報241.57美元。Tesla股價更弱，不但跌破800美元支持位，周四一度低見700美元，較盤中高位1,200美元水平低42%，即使周五V彈至809.87美元收市，但仍較高位低33%。

Tesla股價大起大落，與公司的柏林超級廠房投產日子不斷延後有關。Elon Musk原希望柏林工廠能於去年第四季投產，但因為Tesla要在廠房添加電池生產設施，可能污染地下水源，遭到當地環保人士的投訴，德國法蘭克福Oder行政法院將於3月4日（周五）就投訴作出與德國工廠用水有關的裁決，最快當天有決定。即使Tesla能夠趕在今年3月左右投產，亦已較原定時間大大延遲。

面對德國生產線投產受阻，Tesla也不是完全不作為。據路透報道，Tesla希望最早下月其上海新工廠可以動工，較原定時間早，使該公司在中國的產能增加一倍以上，至年產200萬部。由於柏林超級工廠量產持續延後，上海生產線將繼續肩負出口歐洲的重任，而英國是歐洲交付Model Y最後的國家之一，Model Y在英國的起售價，對比中國同一車型的價格平均高出30至45%，有助利潤率提升，對近期負面消息頗多的Tesla，暫時未知沖喜的作用有多大。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。