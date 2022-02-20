兩大成長股本周試關鍵支持位　美股多空大戰定生死｜伽羅華

美股連續兩周下跌，市場憂慮俄烏危機升級和聯儲局鷹派言論，加上周一美股休市，投資者不願持倉度過驚慄的長周末，寧願無貨一身輕，令美股持續受壓。隨着美股技術走勢轉差，之前的反彈愈來愈像死貓彈，當中納指走勢最令人擔心，全周美股可謂沉浸在「世界末日」的氛圍，看來本周又是一場多空殊死戰。

俄羅斯總統普京繼續展現其靈活的軍事震懾，周六突然要親身督戰具核武力量的導彈軍演，美國總統拜登則相信普京已決定未來數日入侵烏克蘭，俄烏大戰迫在眉睫，俄美雙方互嗆的言論是烏克蘭局勢惡化的主因，歐美股市再受負面情緒主導，除非美俄談判有突破性進展，陰霾似乎一時間揮之不去。

周五美股受壓另一原因是當日有2.2萬億美元總值股票的期權到期，包括約9,850億美元的標普500掛鈎合約及1,650億美元與全球最大的SPDR標普500指數ETF（SPY）相關的期權到期，一如以往同類交易日，美股表現低迷，三大指數跌幅介乎0.68%至1.23%，納指及標指分別收報13,548點及4,348點，距離1月底低位13,094點及4,292點僅僅一步之遙。

普京要在歐洲興風作浪，希望與歐美談判時攫取最大的政經利益，這已在各界計算之內。當油價被推高至每桶90美元，俄國與中國又簽署一項對它極有利的長期供氣合約，只要普京不進行軍事冒險，俄方已處於上風，令人不解的反而是美國拜登政府的對應策略。

美國股市受負面因素影響，預料看來本周又是一場多空殊死戰。（資料圖片）

拜登對俄強硬卻推高油價 反噬本身經濟

上月底拜登總統上任剛一年，民調顯示37%的受訪者對其表現給予不及格評級，理由是拜登總統的施政上欠缺靈活變通。

內政方面，拜登政府在應對疫情、通脹及能源危機的政策上幾乎乏善足陳，特別是強制接種疫苗的行政命令因為不得民心遭最高法院駁回，總值1.75萬億美元的Build Back Better Act法案持續在國會卡關，連民主黨人都開始失去耐性，至於以大幅收緊貨幣政策來壓抑高通脹，更大可能是犠牲經濟增長，代價異常沉重，而且要在今年10月中期選舉前期望通脹獲得緩解，希望收復拜登低企的民望，似乎是遠水難救近火。

對外方面，拜登外交政策張弛無度，他急於挽回阿富汗撤軍亂象，希望展現強硬作風，爭取盟國信心，態度是正確，但手法欠缺圓通，目前拜登似乎是一面倒刺激普京開戰，多於展現與其談判的誠意，如果他以此針對俄國極限施壓的策略，便是一步險棋，有可能將歐洲綁上與美俄衝突的戰車，當拜登宣稱俄烏危機有可能觸發「世界大戰」，希望藉充大頭嚇窒俄羅斯，有可能偷雞唔到反噬本身經濟，是否應該在緊縮貨幣政策的步伐留有緩衝。

在地緣政治勢態持續緊張下，今年迄今紐約期油價格已累升近兩成二，有可能在數月內衝上每桶120美元，通脹亦會居高不下，明顯與拜登急於緩解通脹的初心背道而馳。近期拜登政府明顯通過掀起國外紛爭，希望轉移國內視線，團結內部矛盾，這從美國對中國近期實施多項打壓措施便可見其思路，例如今年2月初美國商務部將33家中國實體公司納入「非經核實清單」，涉及生物、激光、光電、半導體、精密器械等領域，另貿易代表戴琪亦事先張揚，將對中國未履行2020年第一階段貿易協議有新的制裁手段。

NVIDIA業績可人，卻遭到投資者沽貨。（資料圖片）

績優績劣照掟貨如儀 公布季績如上斷頭台

可以預見，本周俄烏危機若未獲降溫，其噪音對美股空軍構成極大助力，加上市場一聽聯儲局鷹派成員的言論便落荒而逃，對同期鴿派成員所派的定心丸卻置若罔聞，未來美股後向將具高度不確定性。

事實上，隨着最後一隻超大型科技股NVIDIA季績公布，投資者發現，無論是績優績劣的龍頭股都要捱沽，單日閃跌一至兩成已成家常便飯，由Netflix、Meta （FB前身）、Tesla、PayPal、Roblox、Roku及NVIDIA無一倖免，其中Tesla及Nvidia的季績表現算是不錯，投資者照掟貨如儀，季績公布日仿如上斷頭台之時，反映投資者的恐慌程度較VIX指數的實際表現有過之而無不及，近日Cathie Wood旗下基金受到沽空機構狙擊，要勞動「木頭姐」大聲疾呼沽空其方舟基金便是與沽空「創新」，但顯然投資者已由先前盲目看好成長股，變成聞成長股便心驚胆顫的另一個極端。

Tesla與NVIDIA是納指兩大超級成長股的代表，前者預測市盈率為83.45倍，後者為42.36倍，是超大型科技股中股價最貴的兩隻股份，Tesla周五收報856.98美元，距今年初高位已累跌29%，其短線支持位在800美元水平，NVIDIA周五收報236.42美元，今年已累跌兩成，距去年52周盤中高位累跌逾三成，短線支持位在220美元水平，當這兩大成長股季績幾乎無可挑剔，尤其是NVIDIA，假設兩者股價仍要失守關鍵支持位，代表市場徹底對成長股失去信心，美股崩盤便是意料中事，會否步入這個局面，本周將見真章了。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。